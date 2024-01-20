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"Безупречных вратарей не существует", - Анчелотти о том, кто будет играть с Альмерией
Он уже, наверное, привык к этому вопросу
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти продолжает отвечать перед каждым матчем на вопрос о том, кто из его голкиперов займет место в воротах в том или ином матче.
Матч с "Альмерией" не стал исключением. Но точного ответа Карло не дал.
Безупречных вратарей не существует. Вратари совершают ошибки, как и Кепа с Луниным. Это не меняет моей уверенности в обоих.
Споры ведутся извне. Я слышу их, но внутри их нет. Кто сыграет завтра? Я еще не решил.
Игра "Реап" - "Альмерия" состоится в воскресенье, 21-го января. Начало в 17:15.
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