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Жирона – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Ла Лиги

Испания

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Жирона – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Севильей".

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Пора, пора уже Виктору Цыганкову и Артему Довбику спустя долгое время наконец-то появиться в стартовом составе вдвоем. Вингер отыграл час в Кубке и ушел на замену, а форвард, как и положено лидеру команды, отдыхал на скамейке. Выиграет ли "Жирона" в чемпионате после осечки с "Альмерией"? Продолжит ли удивлять всех вокруг? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 января – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Александр Костюк
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