Жирона – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Ла Лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Севильей".

Пора, пора уже Виктору Цыганкову и Артему Довбику спустя долгое время наконец-то появиться в стартовом составе вдвоем. Вингер отыграл час в Кубке и ушел на замену, а форвард, как и положено лидеру команды, отдыхал на скамейке. Выиграет ли "Жирона" в чемпионате после осечки с "Альмерией"? Продолжит ли удивлять всех вокруг? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 января – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк