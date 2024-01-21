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Жирона – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Севильей".
Пора, пора уже Виктору Цыганкову и Артему Довбику спустя долгое время наконец-то появиться в стартовом составе вдвоем. Вингер отыграл час в Кубке и ушел на замену, а форвард, как и положено лидеру команды, отдыхал на скамейке. Выиграет ли "Жирона" в чемпионате после осечки с "Альмерией"? Продолжит ли удивлять всех вокруг? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 21 января – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Костюк
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