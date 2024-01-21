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Кепа на воротах. Реал пропускает на 39-й секунде. ВИДЕО

Испания
Обновлено

Не успели начать, а уже 1:0

Кепа на воротах. Реал пропускает на 39-й секунде. ВИДЕО

Фото: з вільних джерел

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В матче 21-го тура Ла Лиги, где встретились "Реал" и "Альмерия", хозяева пропустили уже на 39-й секунде поединка. Гости удачно провели контратаку и реализовали свой момент. Кепа не смог спасти "сливочных" и теперь счет 1:0 в пользу "Альмерии".

Напомним, что наставник мадридского клуба Карло Анчелотти решил оставить Лунина на скамейке запасных.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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