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Кепа на воротах. Реал пропускает на 39-й секунде. ВИДЕО
Не успели начать, а уже 1:0
Фото: з вільних джерел
В матче 21-го тура Ла Лиги, где встретились "Реал" и "Альмерия", хозяева пропустили уже на 39-й секунде поединка. Гости удачно провели контратаку и реализовали свой момент. Кепа не смог спасти "сливочных" и теперь счет 1:0 в пользу "Альмерии".
Напомним, что наставник мадридского клуба Карло Анчелотти
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