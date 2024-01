Примера. Реал Мадрид — Альмерия 3:2. Судьи за Сливочных

"Реал" и "Альмерия" выдали матч, который еще долго будут обсуждать болельщики.

Гости, которые не выиграли ни в одном из 20 предыдущих туров, провели воистину выдающийся первый тайм. Рамазани открыл счет в контратаке на 40-й секунде, а перед уходом в раздевалки его удвоил Эдгар Гонсалес идеальным дальним ударом.

"Реал" в первом тайме не создал ничего, выглядел уставшим, инертным, безыдейным.

То ли дело тайм второй — его "Сливочные" начали с лавины навесов, ударов, отборов. Это был полноценный штурм, который обычно устраивают после 85-й минуты, но Мадрид прибег к его помощи заранее.

????????| GOAL: ALMERIA DOUBLE THEIR LEAD AGAINST MADRID! Real Madrid 0-2 Almeria https://t.co/HlNuRc6jVK

"Альмерии" стало трудно, это было заметно. Но кто знает, как бы все закончилось, если бы не арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо. В следующие полчаса он трижды шел смотреть ВАР — и трижды менял свое решение в пользу "Реала".

На 56-й минуте судья передумал и все-таки поставил пенальти за попадание мяча в руку Каики, которого, как показалось, толкал Хоселу. Беллингем реализовал - это 1:2.

Дальше Эрнандес Маэсо отменил гол "Альмерии" из-за отмашки Лопи в лицо Беллингему в развитии атаки. Гости долго доказывали, что Джуд симулировал, но тщетно.

Ну, и на 68-й минуте арбитр еще раз передумал — теперь он с помощью ВАР засчитал гол Винисиуса, который изначально отменил, поскольку бил бразилец не то плечом, не то рукой.

Матч еще не завершился, а интернет уже кишел мэмами. "Перес все купил" сегодня актуально, как не было уже очень давно. Конечно, это в основном шутки, но скажите честно, когда вы последний раз видели настолько односторонний ВАР?

"Альмерия" от всего этого так и не оправилась. Она больше не атаковала и лишь ждала свистка. Может, даже и дождалась бы, но добавленных минут было аж 11, и после очередного навеса Карвахаль таки вколотил мяч в ворота.

Так "Реал" вышел на первое место в таблице - у него 51 очко. "Альмерия" осталась последней с 6 баллами.

21-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Альмерия" - 3:2

Голы: Беллингем, 57 (с пенальти), Винисиус, 68, Карвахаль, 90+8 — Рамазани, 1, Эдгар Гонсалес, 43

"Реал": Кепа — Карвахаль, Рюдигер, Начо (Фран Гарсия, 46), Менди (Браим Диас, 46) — Вальверде (Себальос, 70), Чуамени, Кроос (Камавинга, 82) — Беллингем — Родриго (Хоселу, 46), Винисиус

"Альмерия": Масимиану — Пубиль (Посо, 70), Каики, Эдгар Гонсалес, Чуми, Акиеме — Аррибас (Лазаро, 77), Лопи, Робертоне (Мелеро, 85), Рамазани (Эмбарба, 77) — Марези (Суарес, 70)

Предупреждения: Камавинга, 90+7, Карвахаль, 90+9, Беллингем, 90+10 - Рамазани, 52, Лопи, 64, Посо, 75, Эдгар Гонсалес, 84, Суарес, 90+10

Этот матч запомнится прежде всего шедевром в исполнении Хесуса Аресо.

В остальном игра получилась равной. "Осасуне" удался старт, и она забила дважды за полчаса — Рауль Гарсия замкнул прострел, а Муньос классно пробил с линии штрафного.

"Хетафе", однако, сдержал удар, пристрелялся перед перерывом усилиями Унала, а уже во второй половине полноценно вернулся в матч. Камбэк начал Майораль фирменной игрой на опережение, а завершил Максимович головой после углового.

Более того, Мартин даже мог выводить синих вперед, но не переиграл Эрреру в ближнем бою. И что было дальше?

Хесус Аресо завел мяч почти к угловому флажку, откуда выполнил подачу, но мяч по немыслимой траектории залетел за спину Сории. Как?!

An unbelievable goal from Osasuna's Jesus Areso right from the corner flag???????? https://t.co/Uq9Y2l1jrG