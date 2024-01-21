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16-летний центральный защитник выходит в стартовом составе Барселоны
Хави продолжает доверять молодежи
Фото: Getty Images
16-летний центральный защитник Пау Кубарси сегодня выходит в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Бетисом". Для испанца - это дебютная игра за "блаугранас" в Ла Лиге, и сразу с первых минут.
Центрбек уже появлялся на поле за основную команду. В кубковом матче против "Унионистаса" игрок дебютировал во втором тайме и даже смог отдать ассист на Жюля Кунде.
Ранее, в 16-летнем возрасте при каденции Хави впервые на поле появился Ламин Ямаль.
???? BARÇA XI ????#BetisBarça pic.twitter.com/wHbI10xwwr— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 21, 2024
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