  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 16-летний центральный защитник выходит в стартовом составе Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

16-летний центральный защитник выходит в стартовом составе Барселоны

Испания
Обновлено

Хави продолжает доверять молодежи

16-летний центральный защитник выходит в стартовом составе Барселоны

Фото: Getty Images

Новина українською

16-летний центральный защитник Пау Кубарси сегодня выходит в стартовом составе "Барселоны" на матч с "Бетисом". Для испанца - это дебютная игра за "блаугранас" в Ла Лиге, и сразу с первых минут.

Центрбек уже появлялся на поле за основную команду. В кубковом матче против "Унионистаса" игрок дебютировал во втором тайме и даже смог отдать ассист на Жюля Кунде.

Ранее, в 16-летнем возрасте при каденции Хави впервые на поле появился Ламин Ямаль.

По теме
yellow-arrow
Довбик и Цыганков - в основе. Текстовая трансляция матча Ла Лиги Жирона - Севилья
yellow-arrow
Довбык и Цыганков впервые у 2024-м вместе выйдут в старте на матч с Севильей
yellow-arrow
Жирона – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Ла Лиги
Барселона Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2024 в 20:35
футбол молодеет! скоро школьники младших классов будут выходить на поле))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2024 в 20:35
футбол молодеет! скоро школьники младших классов будут выходить на поле))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости