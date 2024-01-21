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У Жироны не без проблем. Каталонцы потеряли третьего центрбека
Хуанпе травмировался, после чего был заменен на молодого дебютанта
Фото: Getty Images
"Жирона" теряет очередного центрбека. Сегодня в матче против "Севильи" на 30-й минуте Хуанпе получил повреждение мышцы, из-за чего был заменен на молодого 19-летнего дебютанта Антала Яакобишвили, венгерско-грузинского происхождения.
Среди здоровых защитников, которые могут играть на позиции центрального остался только Дейли Блинд.
Сейчас счет в матче "Жирона" - "Севилья" 4:1. Довбик оформил хет-трик, а Цыганков также отметился забитым голом.
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