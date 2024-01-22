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Игрок Альмерии - о матче с Реалом: Стоя за спиной арбитра, все очень ясно видишь на мониторе, а он выносит противоположное решение

Испания

Эдгар Гонсалес раскритиковал решение судей в матче с Реалом

Игрок Альмерии - о матче с Реалом: Стоя за спиной арбитра, все очень ясно видишь на мониторе, а он выносит противоположное решение

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Игрок "Альмерии" Эдгар Гонсалес раскритиковал решение судей в матче с "Реалом".

В 21-м туре Ла Лиги "Реал" одержал победу (3:2) на "Сантьяго Бернабеу", уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол "Реала" в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота "Реала" - во время атаки хавбек "Альмерии" Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу. На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) - гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

"Мы чувствуем беспомощность. Стоя за спиной арбитра, все очень ясно видишь на мониторе, а он выносит противоположное решение. Игроки другой команды могут сказать судье все что угодно, стоя в метре от него, а мы получаем желтые за любое действие, за каждый спор.

Отличий много. Понимаю, что одна команда - это "Мадрид", а другая - мы, но, в конце концов, это соревнование, которое должно быть справедливым для всех. Иногда это сложно заметить", - сказал защитник "Альмерии".

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Источник:
dazn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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