Роберт Левандовский признан худшим игроком в составе "Барселоны" по версии Marca.

Форварда заменили на 63-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (4:2). За час, проведенный на поле, Левандовский не нанес ударов по воротам, а 7 из 12 его пасов были неточными.

Роберт стал единственным игроком "Барселоны", который не получил от Marca оценки за матч с "Бетисом".

По одной звезде из трех возможных получили Иньяки Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес, вышедший на замену на 70-й минуте, и Витор Роке, появившийся на поле на 63-й.

По две звезды Marca поставила Пау Кубарсе, Жоау Феликсу, который вышел на 81-й и за 9 минут забил победный гол, Илкаю Гюндогану и Педри, сделавшему результативный пас.

По три звезды - у автора голевого паса Ламина Ямаля и Феррана Торреса, оформившего во вчерашнем матче 3+1.

В этом сезоне на счету 35-летнего Левандовского 8 голов за 18 матчей в Ла Лиге.