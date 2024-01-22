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Левандовский признан худшим игроком в составе Барселоны по версии Marca
В Барсе только у Роберта отсутствует оценка за матч
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isosport/MB Media
Роберт Левандовский признан худшим игроком в составе "Барселоны" по версии Marca.
Форварда заменили на 63-й минуте игры 21-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (4:2). За час, проведенный на поле, Левандовский не нанес ударов по воротам, а 7 из 12 его пасов были неточными.
Роберт стал единственным игроком "Барселоны", который не получил от Marca оценки за матч с "Бетисом".
По одной звезде из трех возможных получили Иньяки Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес, вышедший на замену на 70-й минуте, и Витор Роке, появившийся на поле на 63-й.
По две звезды Marca поставила Пау Кубарсе, Жоау Феликсу, который вышел на 81-й и за 9 минут забил победный гол, Илкаю Гюндогану и Педри, сделавшему результативный пас.
По три звезды - у автора голевого паса Ламина Ямаля и Феррана Торреса, оформившего во вчерашнем матче 3+1.
В этом сезоне на счету 35-летнего Левандовского 8 голов за 18 матчей в Ла Лиге.
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