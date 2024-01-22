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Официально: Альмерия арендовала вингера Милана
Соглашение действует до конца этого сезона
transfermarkt
Вингер "Милана" Лука Ромеро присоединился к "Альмерии" на правах аренды. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.
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Контракт рассчитан до конца этого сезона.
Ромеро в этом сезоне за "Милан" сыграл 5 матчей, в которых провел на поле 156 минут и не отметился никакими результативными действиями.
Лука присоединился к итальянскому клубу летом 2023 года из "Лацио" как свободный агент.
???? Luka Romero es rojiblanco ✍️— UD Almería (@U_D_Almeria) January 22, 2024
???? La UD Almería y el @acmilan llegan a un acuerdo para la cesión del futbolista hasta el final de la temporada ????
¡Bienvenido! ????⚪️#LukaRomeroRojiblanco pic.twitter.com/N3dIzQKIAa
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