Официально: Альмерия арендовала вингера Милана

Вингер "Милана" Лука Ромеро присоединился к "Альмерии" на правах аренды. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

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Контракт рассчитан до конца этого сезона.

Ромеро в этом сезоне за "Милан" сыграл 5 матчей, в которых провел на поле 156 минут и не отметился никакими результативными действиями.

Лука присоединился к итальянскому клубу летом 2023 года из "Лацио" как свободный агент.