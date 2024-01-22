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Официально: Альмерия арендовала вингера Милана

Испания
Обновлено

Соглашение действует до конца этого сезона

Официально: Альмерия арендовала вингера Милана

transfermarkt

Новина українською

Вингер "Милана" Лука Ромеро присоединился к "Альмерии" на правах аренды. Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

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Контракт рассчитан до конца этого сезона.

Ромеро в этом сезоне за "Милан" сыграл 5 матчей, в которых провел на поле 156 минут и не отметился никакими результативными действиями.

Лука присоединился к итальянскому клубу летом 2023 года из "Лацио" как свободный агент.

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Милан Альмерия
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Источник:
Almeria
Опубликовал: Екатерина Власова
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