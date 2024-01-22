  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Винисиус прокомментировал свой гол в матче против Альмерии: Великолепный гол!
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус прокомментировал свой гол в матче против Альмерии: Великолепный гол!

Испания

Этот гол вызвал кучу споров

Винисиус прокомментировал свой гол в матче против Альмерии: Великолепный гол!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер Винисиус Жуниор прокомментировал свой гол в матче против "Альмерии" (3:2), который вызвал кучу споров как в сети интернет, так и на поле.

"Великолепный гол! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны".

"Альмерия" была разъярена на систему VAR, которая впервые в истории Ла Лиги отменила три решения в пользу одной стороны.

Читайте такжеГлавный герой — ВАР. Реал Мадрид — Альмерия 3:2. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Официально: Альмерия арендовала вингера Милана
yellow-arrow
Реал Бетис не хочет отпускать своего вингера в бразильский клуб
yellow-arrow
Барселона не обращалась к Манчестер Сити по поводу аренды хавбека
Винисиус Реал (Мадрид) Альмерия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
22.01.2024 в 19:15
Майже "рука б..."
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.01.2024 в 19:15
Майже "рука б..."
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости