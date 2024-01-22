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Винисиус прокомментировал свой гол в матче против Альмерии: Великолепный гол!
Этот гол вызвал кучу споров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер Винисиус Жуниор прокомментировал свой гол в матче против "Альмерии" (3:2), который вызвал кучу споров как в сети интернет, так и на поле.
"Великолепный гол! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны".
"Альмерия" была разъярена на систему VAR, которая впервые в истории Ла Лиги отменила три решения в пользу одной стороны.
Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana ???????? https://t.co/RRojbgTgIs— Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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Spokoyno (Київ)
22.01.2024 в 19:15
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