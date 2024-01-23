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Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля
"Атлетик" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.01.2024 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
“Атлетик" и "Барселона" сойдутся в самом статусном четвертьфинале текущего розыгрыша Кубка короля. Это ведь тоже Эль Класико — и одни, и другие ни разу в истории не покидали Примеру.
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Фаворита и аутсайдера здесь нет. Да, у "Барсы" известнее игроки, но "Атлетик" очень силен как команда и неслучайно идет почти вровень с каталонцами в Ла Лиге, претендуя на ТОП-4.
Сила басков — их прессинг, темп, а еще домашние стены. Команда Эрнесто Вальверде провела 14 матчей без поражений, прежде чем уступила "Валенсии" на Месталье" на выходных (0:1). Тем временем "Барса" провалила Класико с "Реалом" (1:4), но выиграла остальные 6 последних матчей.
Это будет настоящая битва, и кто в ней победит мы увидим в среду, 24 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало — в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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