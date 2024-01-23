Атлетик — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля

“Атлетик" и "Барселона" сойдутся в самом статусном четвертьфинале текущего розыгрыша Кубка короля. Это ведь тоже Эль Класико — и одни, и другие ни разу в истории не покидали Примеру.

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Фаворита и аутсайдера здесь нет. Да, у "Барсы" известнее игроки, но "Атлетик" очень силен как команда и неслучайно идет почти вровень с каталонцами в Ла Лиге, претендуя на ТОП-4.

Сила басков — их прессинг, темп, а еще домашние стены. Команда Эрнесто Вальверде провела 14 матчей без поражений, прежде чем уступила "Валенсии" на Месталье" на выходных (0:1). Тем временем "Барса" провалила Класико с "Реалом" (1:4), но выиграла остальные 6 последних матчей.

Это будет настоящая битва, и кто в ней победит мы увидим в среду , 24 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало — в 22:30 по Киеву.

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