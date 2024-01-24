Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший голкипер Интера: Винисиус - гордость Бразилии
Похвала от знаменитого в прошлом футболиста
Sky Sports
Экс-вратарь сборной Бразилии и миланского "Интера" Жулио Сезар высказался по поводу выступлений соотечественников в мадридском "Реале".
"Винисиус - источник гордости для нашей страны. Мы поражены тем, какие глобальные темы он затрагивает и через какие страдания проходит. Он поднял флаг борьбы с расизмом.
Я очень рад восстановлению Милитао. Для меня он один из лучших центральных защитников в мире, и я уверен, что он вернется посильнее.
Родриго? Это игрок, которого я люблю. Уверен, что он станет одним из самых лучших футболистов мира, потому что у него большое будущее. "Сливочным" повезло, что у них есть его и у Винисиуса в составе. Также с нетерпением жду выступлений Эндрика за "Реал", - сказал 44-летний бразилец Radio Marca.
Напомним, что Сезар провел 87 матчей за сборную Бразилии и 227 игр в составе Интера, с которым завоевал 13 командных наград.
Популярное сейчас
- Российский военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области. Погибли 63 пассажира - СМИ
- Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января
- Фантастика. Ястремская победила чешку, которую не прошла Свитолина, и вышла в полуфинал Australian Open-2024
- Хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории чемпионата Испании
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО