Бывший голкипер Интера: Винисиус - гордость Бразилии

Экс-вратарь сборной Бразилии и миланского "Интера" Жулио Сезар высказался по поводу выступлений соотечественников в мадридском "Реале".

"Винисиус - источник гордости для нашей страны. Мы поражены тем, какие глобальные темы он затрагивает и через какие страдания проходит. Он поднял флаг борьбы с расизмом.

Я очень рад восстановлению Милитао. Для меня он один из лучших центральных защитников в мире, и я уверен, что он вернется посильнее.

Родриго? Это игрок, которого я люблю. Уверен, что он станет одним из самых лучших футболистов мира, потому что у него большое будущее. "Сливочным" повезло, что у них есть его и у Винисиуса в составе. Также с нетерпением жду выступлений Эндрика за "Реал", - сказал 44-летний бразилец Radio Marca.