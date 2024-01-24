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Бывший голкипер Интера: Винисиус - гордость Бразилии

Испания

Похвала от знаменитого в прошлом футболиста

Бывший голкипер Интера: Винисиус - гордость Бразилии

Sky Sports

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Экс-вратарь сборной Бразилии и миланского "Интера" Жулио Сезар высказался по поводу выступлений соотечественников в мадридском "Реале".

"Винисиус - источник гордости для нашей страны. Мы поражены тем, какие глобальные темы он затрагивает и через какие страдания проходит. Он поднял флаг борьбы с расизмом.

Я очень рад восстановлению Милитао. Для меня он один из лучших центральных защитников в мире, и я уверен, что он вернется посильнее.

Родриго? Это игрок, которого я люблю. Уверен, что он станет одним из самых лучших футболистов мира, потому что у него большое будущее. "Сливочным" повезло, что у них есть его и у Винисиуса в составе. Также с нетерпением жду выступлений Эндрика за "Реал", - сказал 44-летний бразилец Radio Marca.

Напомним, что Сезар провел 87 матчей за сборную Бразилии и 227 игр в составе Интера, с которым завоевал 13 командных наград.

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Винисиус
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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