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Фабио Капелло: Анчелотти - лучший тренер в мире
Капелло высказался об Анчелотти
Daily Mail
Бывший главный тренер мадридского "Реала" и сборной России Фабио Капелло высказался о наставнике "сливочных" Карло Анчелотти.
"Анчелотти - лучший тренер в мире. Он побеждал во всех клубах, в которых работал, и он очень умен. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Карло. Он не играет по одной системе, и он всегда умел настраивать своих игроков", - приводит слова Капелло издание Marca.
Карло Анчелотти стал у руля мадридского "Реала" в 2021 году. Ранее итальянский специалист уже работал со "сливочными", возглавляя команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждали в Лиге чемпионов.
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