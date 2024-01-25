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Назван самый прибыльный футбольный клуб

Испания

Новый финансовый отчёт

Назван самый прибыльный футбольный клуб

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг самых прибыльных европейских клубов по итогам сезона-2022/23.

Первое место в списке занял мадридский "Реал", заработавший 831 млн. евро. Таким образом, "сливочные" впервые с сезона 2017/18 стали самым прибыльным клубом мира. На второй позиции идет победитель обладатель требла в минувшем сезоне "Манчестер Сити" (826 млн). Следует отметить, что "горожане" возглавляли рейтинг прошлого сезона. На третьей строчке расположился "Пари Сен-Жермен" (802 млн).

В общей сложности доходы топ-20 европейских клубов увеличились на 14%, до рекордных 10,5 млрд евро. Коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций и стали самым большим источником заработка впервые с 2015/16.

В первую десятку самых прибыльных клубов также входят "Барселона" (800,1 млн), "Манчестер Юнайтед" (745,8), "Бавария" (744), "Ливерпуль" (682,9), "Тоттенхэм" (631, 5), "Челси" (589,4) и "Арсенал" (532,6)

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Реал (Мадрид) финансы
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 11:06
Даже здесь смухливали и циферки подрисовали. Вот же ж конченный клубишко. А теперь внимание господа (барабанная дробь), сейчас меня промадридски настроенная редакция, а именно Романтик Синчук снова забанит. А если этого не случится, значит он постарел, потерял хватку, стал мягким и добрым.
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Комментарии 6
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 11:06
Даже здесь смухливали и циферки подрисовали. Вот же ж конченный клубишко. А теперь внимание господа (барабанная дробь), сейчас меня промадридски настроенная редакция, а именно Романтик Синчук снова забанит. А если этого не случится, значит он постарел, потерял хватку, стал мягким и добрым.
Ответить
0
1
Dr. House (Поділля)
25.01.2024 в 11:32
Дурень, тут калічній барсотушці смахлювали і циферки підмалювали, що вона на 4 місці і відстає віднайприбутковішого клубу світу всього на 31 лям. Звідки у шлємазлів-банкрутів такий прибуток може бути? Меську вже давно продали, Камп Ноу на розпродажі
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Romantíco777 (Alicante)
25.01.2024 в 10:48
Дуриан, что с хлебалом?Кто там говорил, что Перес банкрот?
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Bаrcelinius
25.01.2024 в 11:13
Нехорошо Романтик первым людей оскорблять, ой, нехорошо.
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Romantíco777 (Alicante)
25.01.2024 в 11:15
А где ты тут видишь оскорбление?С бодуна что-ли после вчерашнего влета Барсы
 
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Dr. House (Поділля)
25.01.2024 в 11:32
Дуріан- не людина , а Алєнь
 
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