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Назван самый прибыльный футбольный клуб
Новый финансовый отчёт
Фото: twitter.com/realmadrid
Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг самых прибыльных европейских клубов по итогам сезона-2022/23.
Первое место в списке занял мадридский "Реал", заработавший 831 млн. евро. Таким образом, "сливочные" впервые с сезона 2017/18 стали самым прибыльным клубом мира. На второй позиции идет победитель обладатель требла в минувшем сезоне "Манчестер Сити" (826 млн). Следует отметить, что "горожане" возглавляли рейтинг прошлого сезона. На третьей строчке расположился "Пари Сен-Жермен" (802 млн).
В общей сложности доходы топ-20 европейских клубов увеличились на 14%, до рекордных 10,5 млрд евро. Коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций и стали самым большим источником заработка впервые с 2015/16.
В первую десятку самых прибыльных клубов также входят "Барселона" (800,1 млн), "Манчестер Юнайтед" (745,8), "Бавария" (744), "Ливерпуль" (682,9), "Тоттенхэм" (631, 5), "Челси" (589,4) и "Арсенал" (532,6)
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