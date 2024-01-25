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Менди не намерен покидать Реал, несмотря на потенциальный приход Дэвиса

Испания

Француз не боится конкуренции

Менди не намерен покидать Реал, несмотря на потенциальный приход Дэвиса

Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен

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Защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди не намерен покидать клуб этим летом.

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Как сообщает Marca, француз не изменит своё решение даже в случае перехода латераля "Баварии" Альфонсо Дэвиса в следующее трансферное окно. Менди пользуется большим доверием со стороны наставника команды Карло Анчелотти. Тем не менее, в руководстве "сливочных" не все настолько довольны выступлениями игрока.

В таком случае "Реал" может вновь отправить в аренду Франа Гарсию, который прошлым летом вернулся в родную команду из "Райо Вальекано".

Напомним, что контракт 28-летнего игрока с "Королевским клубом" рассчитан до середины 2025 года.

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Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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