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Менди не намерен покидать Реал, несмотря на потенциальный приход Дэвиса
Француз не боится конкуренции
Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен
Защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди не намерен покидать клуб этим летом.
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Как сообщает Marca, француз не изменит своё решение даже в случае перехода латераля "Баварии" Альфонсо Дэвиса в следующее трансферное окно. Менди пользуется большим доверием со стороны наставника команды Карло Анчелотти. Тем не менее, в руководстве "сливочных" не все настолько довольны выступлениями игрока.
В таком случае "Реал" может вновь отправить в аренду Франа Гарсию, который прошлым летом вернулся в родную команду из "Райо Вальекано".
Напомним, что контракт 28-летнего игрока с "Королевским клубом" рассчитан до середины 2025 года.
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