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Анчелотти: Ферлан Менди – это лучший защитник в мире
Главный тренер Реала высказался о французском защитнике
90min
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о защитнике Ферлане Менди.
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"Я подтверждаю свое мнение о том, что Ферлан Менди - это лучший защитник в мире. Я не знаю, когда у него заканчивается контракт с клубом, но он важен для нас".
Ферлан Менди в этом сезоне Ла Лиги сыграл 10 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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