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Анчелотти: Ферлан Менди – это лучший защитник в мире

Испания
Обновлено

Главный тренер Реала высказался о французском защитнике

Анчелотти: Ферлан Менди – это лучший защитник в мире

90min

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о защитнике Ферлане Менди.

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"Я подтверждаю свое мнение о том, что Ферлан Менди - это лучший защитник в мире. Я не знаю, когда у него заканчивается контракт с клубом, но он важен для нас".

Ферлан Менди в этом сезоне Ла Лиги сыграл 10 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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