Симеоне: Мне повезло, что игроки понимают мои задумки

Диего Симеоне дал свой комментарий испанским СМИ после победы над "Севильей" в Кубке Испании (1:0).

"Севилья" очень хорошо закрылась в обороне. Игра была сначала ровной, и они чувствовали себя лучше. За исключением пенальти мы не создавали ситуаций, чтобы создать им трудности. Во втором тайме были уже другие скорости, мы пошли в атаку и стали рисковать больше. Эта интенсивность помогла добиться результата, которого хотел весь стадион".

У нас были пенальти, ситуация в первом тайме, когда мы могли открыть счет, но этого не произошло. Замены были удачными. Они придали сил атаке, успех в том, что комбинация Корреа – Мемфис смогла принести нам победный гол. Теперь нужно отдохнуть, потому что в воскресенье мы снова сыграем.

"Барриос? Эта игра помогает ему учиться с юности. Хорошо, что это с ним произошло и что это не имело последствий".

"Мне повезло, что футболисты, которые выходят на поле, действуют на основе того, что представляет моя голова. Вышедшие сыграли так, как требовал того матч".



Теперь должно быть двухматчевое противостояние, которое будет отличаться от тех, которые мы проводили до этого. Там будут очень хорошие команды, всем будет тяжело", - цитирует Чоло Marca.