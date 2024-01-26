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Брат Бензема отреагировал на слухи о готовности Анчелотти вернуть игрока в Реал

Испания

Брат нападающего прокомментировал информацию о возможном возвращении в Мадрид

Брат Бензема отреагировал на слухи о готовности Анчелотти вернуть игрока в Реал

фото из свободных источников

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Брат нападающего саудовского "Аль-Иттихада" Карима Бензема прокомментировал информацию о возможном возвращении французского форварда в мадридский "Реал".

"Фейковые новости", - приводит слова брата Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсетях. Ранее сообщалось о том, что главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти настаивает на том, чтобы руководство "сливочных" вернуло бывшего нападающего "Королевского клуба" Карима Бензема.

Напомним, Бензема перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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