RFEF поддержала испанских судей после утечек ВАР: Наши арбитры - эталон для Европы и мира

Королевская испанская футбольная федерация поддержала судей на фоне скандалов.

За последние дни произошли утечки переговоров судей сразу из нескольких матчей Ла Лиги и других испанских турниров. Кроме того, арбитров публично критиковали президент "Барселоны" Жоан Лапорта и клубное телевидение "Реала".

"RFEF хочет выразить поддержку, солидарность и доверие судьям перед лицом нападок, которым они подвергаются при исполнении своих обязанностей.

Кроме того, хотели бы решительно осудить кражу и распространение различных аудиозаписей из системы ВАР. Это явное нарушение закона о защите данных. Именно поэтому, как было объявлено вчера, мы обратили внимание Гражданской гвардии на это.

Путь к прозрачности и пониманию судейской работы - это твердое решение RFEF и ее CTA, которые продолжат выполнять свою работу с профессионализмом и строгостью.

Наш судейский корпус - эталон для Европы и мира, что признано УЕФА и ФИФА, которые назначают испанских арбитров на чемпионаты мира и Европы, на Лигу чемпионов.

Уважение к судье должно быть важным принципом для всех, кто связан с футболом.

Судьи - неотъемлемая часть этого вида спорта, и уважение, которого они заслуживают, является важным примером социального поведения. Гарантировать и продвигать это - конечная обязанность каждого. От этого зависит футбол и его хорошее развитие.

Без судей нет футбола", - сказано в заявлении RFEF.