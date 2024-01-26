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RFEF поддержала испанских судей после утечек ВАР: Наши арбитры - эталон для Европы и мира

Испания

Испанская федерация поддержала судей на фоне скандалов

RFEF поддержала испанских судей после утечек ВАР: Наши арбитры - эталон для Европы и мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Королевская испанская футбольная федерация поддержала судей на фоне скандалов.

За последние дни произошли утечки переговоров судей сразу из нескольких матчей Ла Лиги и других испанских турниров. Кроме того, арбитров публично критиковали президент "Барселоны" Жоан Лапорта и клубное телевидение "Реала".

"RFEF хочет выразить поддержку, солидарность и доверие судьям перед лицом нападок, которым они подвергаются при исполнении своих обязанностей.

Кроме того, хотели бы решительно осудить кражу и распространение различных аудиозаписей из системы ВАР. Это явное нарушение закона о защите данных. Именно поэтому, как было объявлено вчера, мы обратили внимание Гражданской гвардии на это.

Путь к прозрачности и пониманию судейской работы - это твердое решение RFEF и ее CTA, которые продолжат выполнять свою работу с профессионализмом и строгостью.

Наш судейский корпус - эталон для Европы и мира, что признано УЕФА и ФИФА, которые назначают испанских арбитров на чемпионаты мира и Европы, на Лигу чемпионов.

Уважение к судье должно быть важным принципом для всех, кто связан с футболом.

Судьи - неотъемлемая часть этого вида спорта, и уважение, которого они заслуживают, является важным примером социального поведения. Гарантировать и продвигать это - конечная обязанность каждого. От этого зависит футбол и его хорошее развитие.

Без судей нет футбола", - сказано в заявлении RFEF.

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Источник:
rfef
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
26.01.2024 в 11:55
Футбольный судья, вне зависимости от национальности и страны арбитража, будет презираем всегда, если выносит решение не в сторону твоей любимой команды. Поэтому нет смысла говорить о некомпетентности и ангажированности именно украинских судей. Они такие везде...
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Комментарии 3
oleg.m.3972 (Харьков)
26.01.2024 в 11:55
Футбольный судья, вне зависимости от национальности и страны арбитража, будет презираем всегда, если выносит решение не в сторону твоей любимой команды. Поэтому нет смысла говорить о некомпетентности и ангажированности именно украинских судей. Они такие везде...
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Bаrcelinius
26.01.2024 в 11:27
...эталон для Европы и мира.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.01.2024 в 11:26
Здесь нужно понимать, что во всех высоких кабинетах испанской федерации футбола, самые высокие должности занимают дети и, чаще всего, внуки тех, кто прислуживал Франко. В Испании пару лет назад была разгромная статья на эту тему. Отсюда и максимальные штрафы для Барселоны, там где дисквалификация за удаление с большой натяжкой тянула на пропуск одной игры, игроку Барелоны впаривали минимум две. А там, где игрок реала был удален, то дискву снимают вообще (винисиус) или сокращают на пару матчей от реальной тяжести преступления (начо). Поэтому то, что чиновники флорентино путэна станут на защиту самих себя, не должно никого удивлять.
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