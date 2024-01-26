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RFEF поддержала испанских судей после утечек ВАР: Наши арбитры - эталон для Европы и мира
Испанская федерация поддержала судей на фоне скандалов
Getty Images / Global Images Ukraine
Королевская испанская футбольная федерация поддержала судей на фоне скандалов.
За последние дни произошли утечки переговоров судей сразу из нескольких матчей Ла Лиги и других испанских турниров. Кроме того, арбитров публично критиковали президент "Барселоны" Жоан Лапорта и клубное телевидение "Реала".
"RFEF хочет выразить поддержку, солидарность и доверие судьям перед лицом нападок, которым они подвергаются при исполнении своих обязанностей.
Кроме того, хотели бы решительно осудить кражу и распространение различных аудиозаписей из системы ВАР. Это явное нарушение закона о защите данных. Именно поэтому, как было объявлено вчера, мы обратили внимание Гражданской гвардии на это.
Путь к прозрачности и пониманию судейской работы - это твердое решение RFEF и ее CTA, которые продолжат выполнять свою работу с профессионализмом и строгостью.
Наш судейский корпус - эталон для Европы и мира, что признано УЕФА и ФИФА, которые назначают испанских арбитров на чемпионаты мира и Европы, на Лигу чемпионов.
Уважение к судье должно быть важным принципом для всех, кто связан с футболом.
Судьи - неотъемлемая часть этого вида спорта, и уважение, которого они заслуживают, является важным примером социального поведения. Гарантировать и продвигать это - конечная обязанность каждого. От этого зависит футбол и его хорошее развитие.
Без судей нет футбола", - сказано в заявлении RFEF.
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