У 86 игроков Ла Лиги заканчивается контракт в 2024 году

С нового года 86 игроков Ла Лиги могут свободно вести переговоры о своем будущем с другими клубами, поскольку их контракты заканчиваются летом 2024 года, сообщает AS.

По информации источника, больше всего футболистов с заканчивающимися контрактами у "Атлетик Бильбао" - девять (Муньяин, Андер Эррера, Рауль Гарсия, Гурузета, Беренгер, Юри Берчиче, де Маркос, Ноласкоайн, Дани Гарсия).

Далее следует "Вильярреал" - восемь (Пепе Рейна, Альбиоль, Альберто Морено, Адрия Альтимира, Коклен, Капуэ, Парехо, Моралес), и мадридского "Атлетико" - семь (Коке, Эрмосо, Витсель, Савич, Аспиликуэта, Грбич и Витоло), и мадридского "Атлетико" - семь (Коке, Эрмосо, Витсель, Савич, Аспиликуэта, Грбич и Витоло).

"Реал Сосьедад" единственный клуб, у которого нет игроков, у кого бы в июне закончился контракт.

После 18 туров "Реал" (Мадрид) лидирует в Ла Лиге с 45 очками. На втором месте расположилась "Жирона" (45 очков). Замыкает тройку "Барселона" (38 очков).