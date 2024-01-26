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Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании

Испания

Стало известно, кто с кем сыграет из полуфиналистов

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании

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В пятницу состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании

По её результатам определились две полуфинальные пары:

  • "Мальорка" - "Реал Сосьедад"
  • "Атлетико" - Атлетик"

Первые матчи этой стадии пройдут в промежутке 6-8 февраля, ответные - 27-29 февраля.

Напомним, что действующим обладателям титула является мадридский "Реал", обыгравший в финале "Осасуну" (2:0).

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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