Испания
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Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании
Стало известно, кто с кем сыграет из полуфиналистов
В пятницу состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании
По её результатам определились две полуфинальные пары:
- "Мальорка" - "Реал Сосьедад"
- "Атлетико" - Атлетик"
Первые матчи этой стадии пройдут в промежутке 6-8 февраля, ответные - 27-29 февраля.
Напомним, что действующим обладателям титула является мадридский "Реал", обыгравший в финале "Осасуну" (2:0).
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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