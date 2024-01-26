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Стало известно, когда лидер Барселоны вернется на поле после травмы

Испания
Обновлено

Хорошие новости для Барселоны

Стало известно, когда лидер Барселоны вернется на поле после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген возвращается в свою команду.

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Сегодня, 26 января, тер Штегена заметили на тренировке с испанским клубом. Ожидается, что он сыграет в матче Лиги чемпионов против "Наполи", который состоится 11 февраля.

"С ним все хорошо. Он выздоровел и чувствует себя хорошо. Вскоре он присоединится к команде", - сказал Хави.

Напомним, немецкий вратарь был прооперирован в начале декабря и с тех пор проходил процесс реабилитации.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
26.01.2024 в 20:31
Хавик бздуняра уже тайно подговаривает клубных дохтуров, шоб те дали заключение, шо ещё до конца не восстановившийся от операции на позвоночнике(!!!) Тер Штеген уже здоров. От па@ла, ну. Всех угробит, сс.учара, ради себя любимого.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
26.01.2024 в 20:31
Хавик бздуняра уже тайно подговаривает клубных дохтуров, шоб те дали заключение, шо ещё до конца не восстановившийся от операции на позвоночнике(!!!) Тер Штеген уже здоров. От па@ла, ну. Всех угробит, сс.учара, ради себя любимого.
Ответить
0
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