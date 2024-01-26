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Стало известно, когда лидер Барселоны вернется на поле после травмы
Хорошие новости для Барселоны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген возвращается в свою команду.
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Сегодня, 26 января, тер Штегена заметили на тренировке с испанским клубом. Ожидается, что он сыграет в матче Лиги чемпионов против "Наполи", который состоится 11 февраля.
"С ним все хорошо. Он выздоровел и чувствует себя хорошо. Вскоре он присоединится к команде", - сказал Хави.
Напомним, немецкий вратарь был прооперирован в начале декабря и с тех пор проходил процесс реабилитации.
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