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Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Андрей Лунин снова играет в основе – смотреть онлайн трансляцию матча

Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" в очередном туре едет в одно из самых негостеприимных мест в Ла Лиге. "Лас-Пальмас" выиграл два последних матча с общим счетом 5:0, а дома проиграл всего дважды в этом сезоне. Если вы думаете, что "Сливочных" ждет приятный круиз на Канары, то вы сильно заблуждаетесь.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Ла Лига, 22-й тур

27 января 2024 года. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" 17:15 "Реал Мадрид"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Телетрансляція матчу Лас-Пальмас - Реал Мадрид
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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