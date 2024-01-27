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Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Андрей Лунин снова играет в основе – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" в очередном туре едет в одно из самых негостеприимных мест в Ла Лиге. "Лас-Пальмас" выиграл два последних матча с общим счетом 5:0, а дома проиграл всего дважды в этом сезоне. Если вы думаете, что "Сливочных" ждет приятный круиз на Канары, то вы сильно заблуждаетесь.
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Ла Лига, 22-й тур
27 января 2024 года. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" 17:15 "Реал Мадрид"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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