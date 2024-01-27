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Барселона - Вильярреал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Сегодня "Барселона" у себя дома примет "Вильярреал". "Барселона" держится на третьей строчке в турнирной таблице, а вот "Вильярреал" находится на 14 месте. Последний раз "Вильярреал" смог одолеть "Барселону" в 2022 году, тогда матч завершился со счетом 0:2, сможет ли повторить триумф "желтая субмарина" узнаем сегодня в 19:30.
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Чемпионат Испании "Барселона" – "Вильярреал"
27 января, 19:30
Прямая трансляция: MEGOGO
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