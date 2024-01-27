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Relevo: Анчелотти может отказаться от ротации вратарей в пользу Лунина

Испания
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Кепа Аррисабалага пока проигрывает конкуренцию

Relevo: Анчелотти может отказаться от ротации вратарей в пользу Лунина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу Карло Анчелотти по своей новой традиции сообщил журналистам, кто займет место в воротах “Реала” в предстоящем матче: против “Лас-Пальмаса” будет играть Андрей Лунин.

Однако, как отмечает Relevo, Анчелотти проигнорировал вторую часть вопроса, будет ли продолжаться ротация вратарей. “В среду я скажу вам, кто будет играть в четверг. Я не устаю от этого”.

Если экстраординарного не произойдет, Лунин может сыграть против “Хетафе” в четверг, пишет Relevo. В данный момент тренерский штаб “Реала” отдает больше предпочтения именно украинскому киперу.

Если Лунин оправдает доверие в предстоящих матчах, он может доиграть сезон в качестве основного вратаря “Реала” до возвращения Куртуа.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Борис Сорокин
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