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"В клубе привыкли ценить людей только после их ухода": Хави о ошибках в команде

Испания
Обновлено

Главная причина поражений?

"В клубе привыкли ценить людей только после их ухода": Хави о ошибках в команде

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес рассказал, какую ошибку допускает клуб несколько раз подряд:

"Мы в этом клубе привыкли начинать ценить людей только после их ухода. Эрнесто Вальверде, Жорди Альба, Серхио Бускетс – их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят. Давайте ценить то, что имеем".

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет с "Вильярреалом", матч начнется в 19:30. Сайт UA-Футбол проведет трансляцию матча.

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Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 17:05
Хавик, шо ты пургу гонишь? И Вальверде и Альбу и Бусю ценили в команде. Боже мой, этот шлемазл уже заранее заныл, заскулил... это ж он о себе любимом... Как же он всё-таки жалок и противен. Какие подлые и позорные приёмчики... Тьфу нах... Как игрок Хавик был хорош, но, как человек он гавно.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 17:05
Хавик, шо ты пургу гонишь? И Вальверде и Альбу и Бусю ценили в команде. Боже мой, этот шлемазл уже заранее заныл, заскулил... это ж он о себе любимом... Как же он всё-таки жалок и противен. Какие подлые и позорные приёмчики... Тьфу нах... Как игрок Хавик был хорош, но, как человек он гавно.
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oda1979 (Запорожье)
27.01.2024 в 16:30
Хави, ты тысячу раз прав. Каталонские шлемазлы неблагодарные свиньи.
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