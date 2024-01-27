Ряд топовых клубов нацелились на Герру из Валенсии

20-летнего таланта из "Валенсии" Хави Герру хотят подписать многие европейские клубы. По данным Football Italia, в гонке за игрока участвуют "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Ньюкасл", а недавно присоединились и "Милан" с "Ювентусом".

"Валенсия" не хочет отпускать футболиста посреди сезона. Игрок на рынке стоит 19,6 млн евро, а его контракт с нынешним клубом истечет аж через три с половиной года.

Герра забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в 19-ти матчах Ла Лиги в этом сезоне.