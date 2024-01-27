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Ряд топовых клубов нацелились на Герру из Валенсии

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Ряд топовых клубов нацелились на Герру из Валенсии

Фото: Football Italia

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20-летнего таланта из "Валенсии" Хави Герру хотят подписать многие европейские клубы. По данным Football Italia, в гонке за игрока участвуют "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Ньюкасл", а недавно присоединились и "Милан" с "Ювентусом".

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"Валенсия" не хочет отпускать футболиста посреди сезона. Игрок на рынке стоит 19,6 млн евро, а его контракт с нынешним клубом истечет аж через три с половиной года.

Герра забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в 19-ти матчах Ла Лиги в этом сезоне.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Виктор Иванчук
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