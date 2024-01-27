Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ряд топовых клубов нацелились на Герру из Валенсии
Какой выбор!
Фото: Football Italia
20-летнего таланта из "Валенсии" Хави Герру хотят подписать многие европейские клубы. По данным Football Italia, в гонке за игрока участвуют "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Ньюкасл", а недавно присоединились и "Милан" с "Ювентусом".
Читайте такжеГедеш возвращается в Испанию, Жирона отпустила уже двоих. Таблица зимних трансферов клубов Примеры
"Валенсия" не хочет отпускать футболиста посреди сезона. Игрок на рынке стоит 19,6 млн евро, а его контракт с нынешним клубом истечет аж через три с половиной года.
Герра забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в 19-ти матчах Ла Лиги в этом сезоне.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Italia
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Голкипер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на длительный срок
- Сабаленко выиграла финал Australian Open-2024
- Шевченко: Перед тем как возвращать Россию в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает Россия
- Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Испании
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн