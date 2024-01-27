Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:2. Справились и без Беллингема

"Лас-Пальмас" очень старался в матче против "Реала", но на концовку его не хватило, и это решило все.

Мадриду было сложнее обычного, ведь не играл Джуд Беллингем. Без него было много лишних передач, мало остроты. Ко всему Родриго, Браим Диас и Себальос провалились.

В первом тайме "Сливочные" имели всего два шанса, но Вальес остановил и Родриго, и Винисиуса.

Канарцы же не пробивали вовсе, но как быть с моментом Серхи Кардоны? Себальос сбил его в штрафной, а ВАР даже не посмотрел. Почему?

2 - Teams with fewest goals conceded in first halves in top five European leagues this season:



2 - LAS PALMAS

3 - Paris Saint-Germain

3 - Internazionale

4 - Torino



Discipline. ???????? pic.twitter.com/tZuWRIjSBm — OptaJose (@OptaJose) January 27, 2024

Также за канарцами осталось начало второй половины. Лунин блестяще потащил удар Мунира, но на 53-й минуте помочь не смог — это Муньос с пары метров ткнул мяч в сетку после того, как Сандро накрутил Рюдигера.

И вот именно когда на поле всерьез запахло жаренным, "Реал" как обычно взялся за голову. Кто-то удивлен? Началось все с замен — Хоселу вышел удачно и собирал на себе защитников, это развязывало партнерам руки. Так, Карвахаль скоро забил, но из офсайда. А вот Винисиус после элегантного заброса Камавинги провел вполне легитимный гол — 1:1.

Что было дальше? "Лас-Пальмас" пытался отбиться, защищался высоко, все делал правильно, но для таких ситуаций у Мадрида есть еще одно оружие — навесы Тони Крооса.

Очередная попытка немца и своевременный рывок Чуамени сегодня сделали результат, когда на табло была 84-я минута.

6 - @realmadriden have collected points in six of their last seven visits to Las Palmas in @LaLigaEN (W5 D1 L1), having lost three of their previous four away games against the Canaries in the top-flight prior to this (W1). Insular. ????️ pic.twitter.com/Dt7Ib2hzQ4 — OptaJose (@OptaJose) January 27, 2024

В таблице победа подняла Мадрид на первое место с 54 очками; у "Жироны" их 52. "Лас-Пальмас" с 31 баллом остался 8-м, но то, как он сегодня сражался, должно вселять оптимизм в его фанатов.

22-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Муньос, 53 — Винисиус, 66, Чуамени, 84

"Лас-Пальмас": Вальес — Парк (Эрсог, 69), Суарес, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир (Пехиньо, 78), Муньос (Каба, 89), Перроне, Кириан Родригес, Молейро (Луаодис, 69) — Сандро (Марк Кардона, 78)

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия — Себальос (Вальверде, 60), Камавинга (Чуамени, 81), Кроос — Браим Диас (Хоселу, 60) — Родриго (Гюлер, 81), Винисиус (Менди, 90)

Предупреждения: Кириан Родригес, 55, Муньос, 82, Перроне, 90+4 — Родриго, 5, Менди, 90+6, Чуамени, 90+9