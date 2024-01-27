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Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:2. Справились и без Беллингема

Испания

"Сливочные" не оступаются

Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:2. Справились и без Беллингема

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лас-Пальмас" очень старался в матче против "Реала", но на концовку его не хватило, и это решило все.

Мадриду было сложнее обычного, ведь не играл Джуд Беллингем. Без него было много лишних передач, мало остроты. Ко всему Родриго, Браим Диас и Себальос провалились.

В первом тайме "Сливочные" имели всего два шанса, но Вальес остановил и Родриго, и Винисиуса.

Канарцы же не пробивали вовсе, но как быть с моментом Серхи Кардоны? Себальос сбил его в штрафной, а ВАР даже не посмотрел. Почему?

Также за канарцами осталось начало второй половины. Лунин блестяще потащил удар Мунира, но на 53-й минуте помочь не смог — это Муньос с пары метров ткнул мяч в сетку после того, как Сандро накрутил Рюдигера.

И вот именно когда на поле всерьез запахло жаренным, "Реал" как обычно взялся за голову. Кто-то удивлен? Началось все с замен — Хоселу вышел удачно и собирал на себе защитников, это развязывало партнерам руки. Так, Карвахаль скоро забил, но из офсайда. А вот Винисиус после элегантного заброса Камавинги провел вполне легитимный гол — 1:1.

Что было дальше? "Лас-Пальмас" пытался отбиться, защищался высоко, все делал правильно, но для таких ситуаций у Мадрида есть еще одно оружие — навесы Тони Крооса.

Очередная попытка немца и своевременный рывок Чуамени сегодня сделали результат, когда на табло была 84-я минута.

В таблице победа подняла Мадрид на первое место с 54 очками; у "Жироны" их 52. "Лас-Пальмас" с 31 баллом остался 8-м, но то, как он сегодня сражался, должно вселять оптимизм в его фанатов.

22-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Муньос, 53 — Винисиус, 66, Чуамени, 84

"Лас-Пальмас": Вальес — Парк (Эрсог, 69), Суарес, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир (Пехиньо, 78), Муньос (Каба, 89), Перроне, Кириан Родригес, Молейро (Луаодис, 69) — Сандро (Марк Кардона, 78)

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия — Себальос (Вальверде, 60), Камавинга (Чуамени, 81), Кроос — Браим Диас (Хоселу, 60) — Родриго (Гюлер, 81), Винисиус (Менди, 90)

Предупреждения: Кириан Родригес, 55, Муньос, 82, Перроне, 90+4 — Родриго, 5, Менди, 90+6, Чуамени, 90+9

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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2024 в 19:51
Информация для Аленей из псих больницы, для фанатов позорного среала... Я вот только сейчас увидел инфу про то, что "Делойт" признала банкрота фло пере... путэна , вернее, его среал, временно не банкротом... Я уже написал на той ветке, что к чему... Для вас смешные здесь еще раз напишу... Красиво дуранули глупые фанаты позорного реалишки... Вам, дурачьё, подбросили косточку, а вы и рады обгладывать... А котсочка с гнильцой...Короче, алени из псих больницы... По роду своей деятельности имел неосторожность одно время отслеживать эту грязную компанию... Могу вам сказать, за ними тянется шлейф очень серьезных скандалов и коррупционная деятельность... Загуглите, смешные Алени из псих больницы - "Делойт оштрафована на рекордные 21 млн. фунтов...! Почитайте, у кого вы отсосали ... инфу... Я с вас улыбаюсь...
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Комментарии 12
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2024 в 19:51
Информация для Аленей из псих больницы, для фанатов позорного среала... Я вот только сейчас увидел инфу про то, что "Делойт" признала банкрота фло пере... путэна , вернее, его среал, временно не банкротом... Я уже написал на той ветке, что к чему... Для вас смешные здесь еще раз напишу... Красиво дуранули глупые фанаты позорного реалишки... Вам, дурачьё, подбросили косточку, а вы и рады обгладывать... А котсочка с гнильцой...Короче, алени из псих больницы... По роду своей деятельности имел неосторожность одно время отслеживать эту грязную компанию... Могу вам сказать, за ними тянется шлейф очень серьезных скандалов и коррупционная деятельность... Загуглите, смешные Алени из псих больницы - "Делойт оштрафована на рекордные 21 млн. фунтов...! Почитайте, у кого вы отсосали ... инфу... Я с вас улыбаюсь...
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0
1
metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 19:57
Дарик, у тебя склероз? Ты 13 минут уже сдал анализы. Шкаф для баночек не резиновый. Если каждый так захочет - места не хватит.
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жажа_the_best (Харьков)
27.01.2024 в 19:42
Лунин снова пропустил. Необязательный гол. Можно было и среагировать!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2024 в 19:45
на рикошет??? он реагировал по удару
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жажа_the_best (Харьков)
27.01.2024 в 19:57
куйня там а не рикошет
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2024 в 19:38
Позор маргариновых ублюдков продолжается. Без помощи арбитров этим свиньям редко какой матч удаётся. Ключевые ошибки очередной подстилки фло путэна следующие. В начале матча краснейшая карта радригЕ... И об этом сейчас пишут испанские СМИ... Не поставленный пенальти для ЛП на 30-й минуте матча, ну и нет второй ж/к для той же радригИ в концовке матча за очередной грубый фол...Вот так и добывают свои победы эти позорники... На сегодня помощь арбитров уже оценивается в плюс 9 пунктов для маргариновых ублюдков. В позорном матче с Альмерией жалкий арбитришка сохранил в игре провокатора, когда ему в ухо из ВАРа кричали, что провокатор ударил соперника на 86-й минуте. кулаком в лицо... Тот арбитришка отмахнулся - Игровой момент, играем.. Видно фло путэн подогнал новые методички для арбитров, потому что смотреть в монитор сегодня на радригУ, негодяя со свистком в поле никто так и не позвал...
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metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 19:54
Дарюник, дружок. Ты становишься скучным. Копипастишь одно и то же. Где твой былой полёт ??? Скатился в обыденщину. Увы, мы тебя теряем.
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 19:33
Ну слава Богу! А то я уже испугался, шо Реал потеряет такие важные для Барселоны два очка.
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Сampeón
27.01.2024 в 19:27
В Мадрида простежується деякий спад в грі після тріумфа в суперкубку, але клас допомагає перемагати в таких матчах як цей
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2024 в 19:20
чистый пеналь снова зарубили - рукалицо...
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 19:38
Матсч не смотрел. Шо там, как всегда?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2024 в 19:48
ну ща тебе сливы расскажут))
 
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