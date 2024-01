Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:2. Справились и без Беллингема

"Лас-Пальмас" очень старался в матче против "Реала", но на концовку его не хватило, и это решило все.

Мадриду было сложнее обычного, ведь не играл Джуд Беллингем. Без него было много лишних передач, мало остроты. Ко всему Родриго, Браим Диас и Себальос провалились.

В первом тайме "Сливочные" имели всего два шанса, но Вальес остановил и Родриго, и Винисиуса.

Канарцы же не пробивали вовсе, но как быть с моментом Серхи Кардоны? Себальос сбил его в штрафной, а ВАР даже не посмотрел. Почему?

Также за канарцами осталось начало второй половины. Лунин блестяще потащил удар Мунира, но на 53-й минуте помочь не смог — это Муньос с пары метров ткнул мяч в сетку после того, как Сандро накрутил Рюдигера.

И вот именно когда на поле всерьез запахло жаренным, "Реал" как обычно взялся за голову. Кто-то удивлен? Началось все с замен — Хоселу вышел удачно и собирал на себе защитников, это развязывало партнерам руки. Так, Карвахаль скоро забил, но из офсайда. А вот Винисиус после элегантного заброса Камавинги провел вполне легитимный гол — 1:1.

Что было дальше? "Лас-Пальмас" пытался отбиться, защищался высоко, все делал правильно, но для таких ситуаций у Мадрида есть еще одно оружие — навесы Тони Крооса.

Очередная попытка немца и своевременный рывок Чуамени сегодня сделали результат, когда на табло была 84-я минута.

