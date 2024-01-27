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Примера. Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:2. Справились и без Беллингема
"Сливочные" не оступаются
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Quality Sport Images
"Лас-Пальмас" очень старался в матче против "Реала", но на концовку его не хватило, и это решило все.
Мадриду было сложнее обычного, ведь не играл Джуд Беллингем. Без него было много лишних передач, мало остроты. Ко всему Родриго, Браим Диас и Себальос провалились.
В первом тайме "Сливочные" имели всего два шанса, но Вальес остановил и Родриго, и Винисиуса.
Канарцы же не пробивали вовсе, но как быть с моментом Серхи Кардоны? Себальос сбил его в штрафной, а ВАР даже не посмотрел. Почему?
2 - Teams with fewest goals conceded in first halves in top five European leagues this season:— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2024
2 - LAS PALMAS
3 - Paris Saint-Germain
3 - Internazionale
4 - Torino
Discipline. ???????? pic.twitter.com/tZuWRIjSBm
Также за канарцами осталось начало второй половины. Лунин блестяще потащил удар Мунира, но на 53-й минуте помочь не смог — это Муньос с пары метров ткнул мяч в сетку после того, как Сандро накрутил Рюдигера.
И вот именно когда на поле всерьез запахло жаренным, "Реал" как обычно взялся за голову. Кто-то удивлен? Началось все с замен — Хоселу вышел удачно и собирал на себе защитников, это развязывало партнерам руки. Так, Карвахаль скоро забил, но из офсайда. А вот Винисиус после элегантного заброса Камавинги провел вполне легитимный гол — 1:1.
Что было дальше? "Лас-Пальмас" пытался отбиться, защищался высоко, все делал правильно, но для таких ситуаций у Мадрида есть еще одно оружие — навесы Тони Крооса.
Очередная попытка немца и своевременный рывок Чуамени сегодня сделали результат, когда на табло была 84-я минута.
6 - @realmadriden have collected points in six of their last seven visits to Las Palmas in @LaLigaEN (W5 D1 L1), having lost three of their previous four away games against the Canaries in the top-flight prior to this (W1). Insular. ????️ pic.twitter.com/Dt7Ib2hzQ4— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2024
В таблице победа подняла Мадрид на первое место с 54 очками; у "Жироны" их 52. "Лас-Пальмас" с 31 баллом остался 8-м, но то, как он сегодня сражался, должно вселять оптимизм в его фанатов.
22-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид" - 1:2
Голы: Муньос, 53 — Винисиус, 66, Чуамени, 84
"Лас-Пальмас": Вальес — Парк (Эрсог, 69), Суарес, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир (Пехиньо, 78), Муньос (Каба, 89), Перроне, Кириан Родригес, Молейро (Луаодис, 69) — Сандро (Марк Кардона, 78)
"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия — Себальос (Вальверде, 60), Камавинга (Чуамени, 81), Кроос — Браим Диас (Хоселу, 60) — Родриго (Гюлер, 81), Винисиус (Менди, 90)
Предупреждения: Кириан Родригес, 55, Муньос, 82, Перроне, 90+4 — Родриго, 5, Менди, 90+6, Чуамени, 90+9
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