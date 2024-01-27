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Примера. Барселона — Вильярреал 3:5. Слишком невероятно, чтобы быть правдой

Испания
Обновлено

Каталонцы в своем стиле

Примера. Барселона — Вильярреал 3:5. Слишком невероятно, чтобы быть правдой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютно невероятный, уникальный, феноменальный матч сыграли сегодня на "Монжуике". Он длился 104 минуты потому, что даже судьи не хотели его заканчивать.

Вспоминать все бессмысленно - это надо было видеть.

Первый тайм - полная импотенция "Барсы" и в меру осторожный "Вильярреал", за который Жерар Морено забил дважды, но судьи засчитали только одно взятие ворот. Спорно!

Хави сделал сразу три замены в перерыве, чтобы оживить игру, но Канселу еще не был готов и моментально привез - Ахомаш закатил второй гол "Вильярреала" в пустые ворота.

Шок, паника, трибуны свистят так, что телевизор дрожит. И что вы думаете? На этом месте "Барса" внезапно встрепенулась и забила трижды за 11 минут! Это было словно возвращение в прошлое - те времена, когда каталонцы могли все. Гюндоган начал камбэк уверенным ударом со средней; Педри продолжил, прошив защитника и вратаря; напоследок Байи забил в свои, не выдержав натиска Араухо.

"Барса" была на таком кураже, что казалась непобедимой. Почти сразу Витор Роке и Жоау Канселу могли закрывать матч, но промазали. И что было дальше? Резкая контратака - и Гонсалу Гедеш провел свой дебютный гол за "Субмарину"!

Конечно, "Барса" не сдалась, побежала вырывать победу и даже заработала пенальти, но арбитры по неведомой причине его отменили. Будьте уверены, Хави на пресс-конференции об этом вспомнит, да и соцсети тоже.

Другое дело, что тренеру "Барсы" стоит меньше говорить о судьях и больше заниматься своими защитниками, которые, в отличие от атаки, не выдерживают никакой критики. То, как Кубарси, Канселу, Кунде и Араухо отбивались на послдених минутах - чистый цирк. Серлот и Моралес, опытные бомбардиры, за него моментально наказали.

В первом круге "Барса" победила "Вильярреал" 4:3, и вот он реванш. Красиво! В таблице он поднял "Желтую субмарину" на 14-е место с 23 очками. У каталонцев пока третье место и 44 балла.

22-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Вильярреал" - 3:5

Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) — Жерар Морено, 42, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+8, Моралес, 90+12

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кристенсен (Канселу, 46), Форт (Кубарси, 46) — Гюндоган, Ромеу (Педри, 46), де Йонг — Ямаль, Левандовский (Витор Роке, 77), Феликс (Ферран Торрес, 58)

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения (Москера, 78), Байи, Куэнка, Альберто Морено (Капу, 71) — Ахомаш (Гедеш, 58), Комесанья, Коклен, Баэна (Манди, 71) — Жерар Морено (Моралес, 78), Серлот

Предупреждения: Ромеу, 33, Араухо, 89 — Баэна, 16, Байи, 68, Москера, 89, Куэнка, 90+3

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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 22:42
Этот матч для барсуков - квинтэссенция всего их провального сезона.
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Комментарии 56
metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 22:42
Этот матч для барсуков - квинтэссенция всего их провального сезона.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2024 в 22:32
Вижу, здесь беснуются, как всегда, недолюдишки с отсутствующей моралью и двойными стандартами. Я про этих аленей, про этих болвантико-кива, про всяких ржавых шелезяк уже давно вывел здесь формулу: в футболе они не разбираются. А выходят сюда лишь для того, чтобы испражниться и блевонуть и все это откушать, выхваляя дерьмо и испражнения друг друга. Любой может заметить, что о футболе эти алени не говорят. Они не знают футбол. И самый главный момент. Никто из аленей из псих больницы не опроверг мои железные аргументы, что благодаря арбитрам, позорный реал имеет дополнительно плюс 9 пунктов в турнир. табл, а у великой Барселоны арбитры отобрали 10 пунктов. Ведь, сегодня, пусть и корявая, но победа Барселоны благодаря пенальти...Так что, отсмоктали алени из псих болницы в очередной раз...От моей правды не скроешься...
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0
2
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Romantíco777 (Alicante)
27.01.2024 в 22:35
А по факту: где Реал а где Барса???Ты главное не плачь, не будь Даринкой!!!
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1
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Romantíco777 (Alicante)
27.01.2024 в 22:16
Дуриан!!!Ну что с хлебалом???Тебя только Барселиниус с боярышником и спасут!!!Абы только физрука не выгнали!!!
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3
1
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 22:27
Выгонят, выгонят, не ссы.
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0
2
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Romantíco777 (Alicante)
27.01.2024 в 22:36
 
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La Scala (Milano)
27.01.2024 в 22:16
Це дійсно не команда, а барсолайно, приправлена зверху оленячим гівном
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2
0
Перевзутий
27.01.2024 в 22:10
Я думал, что хуже чем при Кумане быть не может, а оно воно как
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0
1
Dr. House (Поділля)
27.01.2024 в 22:11
Перевзувайся назад
Ответить
1
2
Перевзутий
27.01.2024 в 22:13
Пластинку заело? Одно и тоже каждый раз мне пишешь. Давай что-нить новенькое придумай)
 
1
1
Dr. House (Поділля)
27.01.2024 в 22:18
Барсел@х, чому ж заїло? Тобі ж не заїло вдавати із себе , що ти це не ти?
 
2
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 22:24
Дурдом, ну до чего же ты тупой. Тебе же уже сто раз сказали, шо Перевзутый это не я. Синдром Ковы?
 
0
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 22:20
А я наверняка знал, шо так и будет и прочил такой позорный конец Хави ещё два года назад. Его апологеты на меня злобно косились и презрительно улыбались. Эй, вы, свидетели великого Хави, вы где?
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0
3
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 22:09
Ах, как же смачно и красиво Левандовски и Кристенсен сливают шлемазла Хави. Красавцы!
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3
Перевзутий
27.01.2024 в 22:15
Левандовского самого уже нужно в это трансферное окно сливать.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2024 в 22:09
Darian Clark (Montreal - Quebec) Дариан, согласен, что Реалу помогли и это мягко сказано, но разве это проблемы Реала, что Барса в такой ж@пе ? Это позорище, которому нет оправдания. Сегодняшний Вильярреал они должны были уничтожить, а вместо этого обо.какались.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2024 в 22:21
Есть объективные причины к тому, что не должны были... Во-первых, нет Тер Штегена уже давно. И уже давно в обороне у самих игроков нет уверенности. Во-вторых, сыгранная оборона - это залог успеха во многих матчах. У Хави с самого первого тура нет сыгранной обороны, дошло до того, что выпускает 17-летних пацанов. В-третьих, среди недели отыграли 120 минут тяжелый матч, в гостях. Проверь статистику, но лучше поверь мне, именно в таких матчах и теряют очки претенденты на титул. Когда у тебя за 7 дней три матча, а у твоего соперника два за 8 дней. Ну и в-четвертых. Друг, ты же видишь, что творят подстилки фло путэна? Ну даже сравни, какой левейший пеналь поставили, чтоб спасать позорников с Алмерией, где игроки реала фолили, а мяч защитнику гостей свалился на руку с расстояния - 30-40 сантиметров и какой пенальти отобрали у Барсы сегодня? Ну это же позор! А ведь футболисты живые люди, со своими эмоциями.. Просто так не проходит, когда тебя в наглую убивают. Все на эмоциях.
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La Scala (Milano)
27.01.2024 в 22:28
Ета пазор! І єсчо ані прєтєндуют на пачьотноє званіє лучшєго дома культури і бита!!!. Десь вже таке було..Який же ти хворий шизофренік, Алєнь
 
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жажа_the_best (Харьков)
27.01.2024 в 22:32
ты почему гнида не в Техасе и по приказу своего боса не закрывешь своей сракой границу от наплыва иммигрантов?? Найду утоплю тебя в Атлантическом океане, ты меня понял тварь трамповская!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2024 в 22:03
Это дно!! Судья придумал офсайд и не защитил гол в ворота Барсы, игрок Вильярреала помог как мог, забил в свои ворота!!! Что еще надо для победы клоуны в обкаканных штанишках??? Интересно за какое место Барса боролась бы, если бы играла в Украине?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2024 в 22:05
если бы она была из киева и играла в 90-х, то первое)))))))))
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 22:03
Долой Хави!
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жажа_the_best (Харьков)
27.01.2024 в 22:00
Ха-ха-ха!!!
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metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 22:00
не то слово.
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 21:59
Попадание мяча в прижатую к телу руку не считается игрой рукой. Это не пенальти. Рука подводника была прижата к телу, это было чётко видно. Судья прав. Точка. Хави с вещами на выход.
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Dr. House (Поділля)
27.01.2024 в 22:10
Поясни це Алєню, бо він тут вже все слюною забризкав
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.01.2024 в 21:53
Рука увеличивает площадь тела, рука режет траекторию мяча и это не пенальти? Ха-ха-ха... Специально для Аленей из психбольницы маргаринового стойла напоминаю. В турнирной таблице, в настоящей турнирной таблице, у позорного среала минус 9 пунктов, а у великой Барселоны - плюс 10 пунктов. Вот так, еще задолго до конца чемпионата, арбитры выслуживаются перед флорентино путэном за право заменить на международной арене бывшую подстилку - матео лаоса. Я напомню. Уже давно у фло путэна в испанской лиге все отлажено (от слова лажа) как на конвейере. Будешь судить, как надо - будешь получать назначения на матчи еврокубков. Иногда, по два раза в неделю. А это, как ни крути, дополнительно 13500 евро за матч на банковский счет... И это же не взятка, не так ли? Просто, когда от УЕФА приходит запрос на работу исп арбитров в матчах еврокубков, именно пересятина и решает, кто будет получать вот эти 13500 евро или больше дополнительно в месяц...И, как видим, с самого первого тура, когда Барсу убили в матче с Гетафе, арбитры соревнуются, чтобы быть любимой женой пере...тьфу, путэна... Это просто позорище!
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7
Dr. House (Поділля)
27.01.2024 в 21:55
Алєнь, вже ніяку нову маячню придумати не можеш?. Обтікай, дебіл, і вийми руку Переса зі своїх стрінгів
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metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 21:58
Дарюня, ты жив ? Ну "маладэц". Тебе можно всё. Пиши, сегодня тебе все прощают и всё прощают.
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1
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KondratCheUa (Чернигов)
27.01.2024 в 22:04
Алэнь, улыбался!!
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Romantíco777 (Alicante)
27.01.2024 в 22:20
Дариан Кива - Кабаев!!!Твои теории про таблицы не канают!!!Ты по факту говори!!!Где сейчас Реал а где Барса??Скушал???А пока по факту: Дурианы лают, а Реал идет к своему очередному чемпионсту!!!
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Spokoyno (Київ)
27.01.2024 в 21:52
21 день 7 матчів, повний лазарет... От і результат! ЖАХ! Змінили двох, що дозволили забити у першому стало ще гірше! Принаймні ТРИ голи самі собі привезли! Спочатку Консело вивів суперника сам-на-сам, потім Педрі почав фінтити біля власного воротарського, а третій все побігли відіграватися забувши про захист! Напад теж Левандовський знову НУЛЬ ударів в бік воріт, Торрес з кута воротарського у порожній кут не влучає, новичок Роке з вигідної позиції голкіпера не прошив Так важкий графік, утім і суперник це знає єдиний вихід не самим бігати, а м'яча ганяти! PS Пенальті дійсно тільки для РЕАЛьно своїх Так відбив ліктем, проте рука була майже притиснута! Тому рішення в буді підтримую.
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5
metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 22:00
Моє вам вітаннячко.
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Spokoyno (Київ)
27.01.2024 в 22:05
Хоч дітЛОХИ обісралися від радощі і то добре... Можуть лягати у ліжечко не переживати, що зранку будуть повні штанці
 
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2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2024 в 22:12
Виталий, реакция реалистов понятная. Мне тоже смешно было видеть вот это.))
 
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Dr. House (Поділля)
27.01.2024 в 22:13
Дядьку, то з ким сьогодні грала барсотушка: із Атлетико, Атлетико чи Вільяреалом? Бо тебе важко із твоїм покидаючи тебе розумом зрозуміти?
 
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 21:50
- Алло, Хави? - Да, Шеф. - Ты уволен.
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Перевзутий
27.01.2024 в 22:05
Хави могут и до Наполи ещё уволить
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 22:13
Очень на это надеюсь. Чем быстрее вырежут опухоль, тем быстрее начнётся исцеление от злокачественной тики-сраки.
 
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metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 21:47
Оборжаться. Из моего комментария к анонсу матча : " ..... феномен Барсы пока не разгадан - как команда с такой гау*няной игрой, дырявым карманом, и почти без тренера - как она еще находится в лидерах. И мы ждем окончания этой цепи случайностей." И вот "пришло оно большое, как глоток".
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2024 в 22:17
Вадим, не читал твой комментарий в анонсе, но согласен, как Барса находится на таком высоком месте? Чудеса!
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 22:34
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.01.2024 в 22:35
Это я дружище. Помнишь меня таким 12 лет тому назад?
 
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 22:36
Теперь запомню.
 
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lucky_guy
27.01.2024 в 21:44
Думаю за таку руку в штрафному іспанські арбітри назначили б одразу 2 пенальті у ворота суперника Реалу. Ганьба
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Термит (Київ)
27.01.2024 в 21:44
Мені, як нейтральному вболівальнику, гра дуже сподобалася. Радий, що Вільярреал потроху піднімається, гарна команда, з традиціями. Барселоні - удачі в наступних іграх. Жироні - перемоги завтра! Всім гарних вихідних!
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Bаrcelinius
27.01.2024 в 21:46
Вашим бы позитивом гвозди заколачивать.
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5
Andrik_zp (Запоріжжя)
27.01.2024 в 21:44
А шо так тихо? Куда барсофаны делись?
Ответить
4
2
denis_m
27.01.2024 в 21:42
(спеціально поставив ту кількість смайликів,скільки отримала сьогодні друга команда каталонії)
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3
1
Dr. House (Поділля)
27.01.2024 в 21:39
Барсотушка спеціально для Алєня зробила требл: за ДВА тижня програла Суперкубок, вилетіла із Кубку та позбавилася шансу на чемпіонство
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6
1
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Zidane5 (Одесса)
27.01.2024 в 21:39
Самая донна Барса за последние десятки лет. Сброд в составе и бардак в клубе. Прям МЮ испанского разлива.
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5
1
Не дармоед (Запорожье)
27.01.2024 в 21:39
Ответить
3
1
Spolding711 (Днепр)
27.01.2024 в 21:38
І це ще не зарахували чисті голи Вільяреала,і судді тягнуть ,і суперники вже самі собі забивають .хаві феномен просто
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4
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.01.2024 в 21:36
корявые алени!)))
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1
1
Dr. House (Поділля)
27.01.2024 в 21:35
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2
1
metall5291 (Kharkiv)
27.01.2024 в 21:52
немає слів,
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3
1

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