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Примера. Барселона — Вильярреал 3:5. Слишком невероятно, чтобы быть правдой
Каталонцы в своем стиле
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Абсолютно невероятный, уникальный, феноменальный матч сыграли сегодня на "Монжуике". Он длился 104 минуты потому, что даже судьи не хотели его заканчивать.
Вспоминать все бессмысленно - это надо было видеть.
Первый тайм - полная импотенция "Барсы" и в меру осторожный "Вильярреал", за который Жерар Морено забил дважды, но судьи засчитали только одно взятие ворот. Спорно!
8 - Barcelona have made eight errors leading to goals this season in all competitions - only Brighton and Hove Albion (10) have made more in 2023/24 among all teams from Europe's big five leagues. Pressure. pic.twitter.com/4S07QcfqIB— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2024
Хави сделал сразу три замены в перерыве, чтобы оживить игру, но Канселу еще не был готов и моментально привез - Ахомаш закатил второй гол "Вильярреала" в пустые ворота.
Шок, паника, трибуны свистят так, что телевизор дрожит. И что вы думаете? На этом месте "Барса" внезапно встрепенулась и забила трижды за 11 минут! Это было словно возвращение в прошлое - те времена, когда каталонцы могли все. Гюндоган начал камбэк уверенным ударом со средней; Педри продолжил, прошив защитника и вратаря; напоследок Байи забил в свои, не выдержав натиска Араухо.
1+1 - İlkay Gündoğan has both scored and assisted in the same game for Barcelona for the first time in all competitions (32 appearances). Character. pic.twitter.com/HS1l3a3xfg— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2024
"Барса" была на таком кураже, что казалась непобедимой. Почти сразу Витор Роке и Жоау Канселу могли закрывать матч, но промазали. И что было дальше? Резкая контратака - и Гонсалу Гедеш провел свой дебютный гол за "Субмарину"!
Конечно, "Барса" не сдалась, побежала вырывать победу и даже заработала пенальти, но арбитры по неведомой причине его отменили. Будьте уверены, Хави на пресс-конференции об этом вспомнит, да и соцсети тоже.
Другое дело, что тренеру "Барсы" стоит меньше говорить о судьях и больше заниматься своими защитниками, которые, в отличие от атаки, не выдерживают никакой критики. То, как Кубарси, Канселу, Кунде и Араухо отбивались на послдених минутах - чистый цирк. Серлот и Моралес, опытные бомбардиры, за него моментально наказали.
5 - Barcelona have conceded 5+ goals in the same game for the first time in all competitions since August 2020 against Bayern Munich in the Champions League (2-8) and for the first time in a home game since August 1994 in the Spanish Super Cup against Real Zaragoza (4-5). Shock. pic.twitter.com/JxaZKL5Xcf— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2024
В первом круге "Барса" победила "Вильярреал" 4:3, и вот он реванш. Красиво! В таблице он поднял "Желтую субмарину" на 14-е место с 23 очками. У каталонцев пока третье место и 44 балла.
22-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"
"Барселона" - "Вильярреал" - 3:5
Голы: Гюндоган, 60, Педри, 68, Байи, 71 (автогол) — Жерар Морено, 42, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Серлот, 90+8, Моралес, 90+12
"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кристенсен (Канселу, 46), Форт (Кубарси, 46) — Гюндоган, Ромеу (Педри, 46), де Йонг — Ямаль, Левандовский (Витор Роке, 77), Феликс (Ферран Торрес, 58)
"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения (Москера, 78), Байи, Куэнка, Альберто Морено (Капу, 71) — Ахомаш (Гедеш, 58), Комесанья, Коклен, Баэна (Манди, 71) — Жерар Морено (Моралес, 78), Серлот
Предупреждения: Ромеу, 33, Араухо, 89 — Баэна, 16, Байи, 68, Москера, 89, Куэнка, 90+3
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