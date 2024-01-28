"Мы с Камавингой хорошо объединились, и я смог забить гол": Винисиус Жуниор - о победе в 22-м туре

Нападающий "Реал Мадрида" Винисиус Жуниор рассказал о том, как мадридский "Реал" одержал победу над "Лас-Пальмасом" со счётом 2:1:

"Это наш очередной камбэк? Мы так часто отыгрываемся, что это кажется нормальным. Мы никогда не сдаёмся и всегда помним, что будем бороться до последней минуты. Мы с Камавингой хорошо объединились, и я смог забить гол", — сказал бразилец.