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"Мы с Камавингой хорошо объединились, и я смог забить гол": Винисиус Жуниор - о победе в 22-м туре

Испания
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"Мы с Камавингой хорошо объединились, и я смог забить гол": Винисиус Жуниор - о победе в 22-м туре

Real Madrid.com

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Нападающий "Реал Мадрида" Винисиус Жуниор рассказал о том, как мадридский "Реал" одержал победу над "Лас-Пальмасом" со счётом 2:1:

"Это наш очередной камбэк? Мы так часто отыгрываемся, что это кажется нормальным. Мы никогда не сдаёмся и всегда помним, что будем бороться до последней минуты. Мы с Камавингой хорошо объединились, и я смог забить гол", — сказал бразилец.

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Напомним, после победы над "Лас-Пальмасом", "Реал Мадрид" возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, в активе у "сливочных" 54 очка.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Сайт Реал Мадрида
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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