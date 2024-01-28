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Дом Кунде ограбили второй раз за год
Произошло это во время матча Барселона - Вильярреал
Фото - Аліна Єрофеєва
Дом французского защитника Жюля Кунде был ограблен во время вчерашнего поединка между "Барселоной" и "Вильярреалом".
Нападение произошло около 11-ти вечера, примерно в начале матча. Заметим, что это второе по грабежу дома игрока "блаугранас" в этом году. Его дом находится в городе Сиджес. Полиция не предоставляет комментариев относительно взлома. По данным СМИ это было "ограбление с применением силы".
В прошлый раз дом Жюля был взломан в апреле 2023-го. Тогда это произошло также во время матча Ла Лиги.
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