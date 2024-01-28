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Звезда Севильи Мариано Диас объяснил почему так мало играет

Испания

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Звезда Севильи Мариано Диас объяснил почему так мало играет

Фото: Pep Morata

Новина українською

Нападающий Мариано Диас получил свою известность, выступая за "Реал". В "Севилье", где играет сейчас, футболист не может похвастаться хорошей статистикой. Пока Мариано имеет 10 матчей и ни одного гола. Только в 2-х играх нападающий вышел в стартовом составе. О причинах малого количества игрового времени Диас сообщил в социальных сетях.

Намереваясь ответить на различную информацию и сообщения о беспокойстве по поводу моего состояния, я хотел бы сообщить вам, что я боролся со сложной травмой колена в течение нескольких недель, которая не позволяет мне помогать команде настолько, насколько я хотел бы. Несмотря на то, что мы настаивали на другом лечении, мы не достигли достаточного улучшения, из-за чего я не могу даже нормально тренироваться, как прокомментировал тренер.

Я работаю и стараюсь ежедневно вернуться как можно быстрее, а тем временем я могу только поощрять своих товарищей по команде привести "Севилью" туда, на которую они того заслуживают.

Следующий матч "Севилья" сыграет против "Осасуны" 28-го января. Начало в 19:30.

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Севилья Мариано Диас
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Источник:
Маріано Діас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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