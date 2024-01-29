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Модрич может покинуть Реал в ближайшие дни - источник

Испания

Уход может произойти раньше, чем ожидалось

Модрич может покинуть Реал в ближайшие дни - источник

Фото: The Real Champs

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб до конца январского трансферного окна.

Ожидалось, что Лука покинет состояние "сливочных" уже по окончании текущего сезона на правах свободного агента, однако тот факт, что хорват провел 2 последних матча против "Альмерии" и "Лас-Пальмаса" на скамейке запасных, заставило его пересмотреть свое решение.

По информации Fichajes.net, клубы Саудовской Аравии готовы выложить 1 миллион долларов за 38-летнего игрока. Также они готовы предложить Модричу зарплату, которая будет в 2 раза выше "мадридской" (около 21 миллиона евро в год).

В сезоне 2023/24 полузащитник провел 25 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
fichajes.net
Опубликовал: Александр Бураков
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