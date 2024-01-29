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Модрич может покинуть Реал в ближайшие дни - источник
Уход может произойти раньше, чем ожидалось
Фото: The Real Champs
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич может покинуть клуб до конца январского трансферного окна.
Ожидалось, что Лука покинет состояние "сливочных" уже по окончании текущего сезона на правах свободного агента, однако тот факт, что хорват провел 2 последних матча против "Альмерии" и "Лас-Пальмаса" на скамейке запасных, заставило его пересмотреть свое решение.
По информации Fichajes.net, клубы Саудовской Аравии готовы выложить 1 миллион долларов за 38-летнего игрока. Также они готовы предложить Модричу зарплату, которая будет в 2 раза выше "мадридской" (около 21 миллиона евро в год).
В сезоне 2023/24 полузащитник провел 25 матчей, отличившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами.
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