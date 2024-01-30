  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави выбрал потенциального преемника на пост главного тренера Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави выбрал потенциального преемника на пост главного тренера Барселоны

Испания

Но с ним случится то же самое, что с Гвардиолой или со мной (с)

Хави выбрал потенциального преемника на пост главного тренера Барселоны

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Недавно Хави объявил, что покидает "Барселону" из-за психологических и спортивных трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться, как только он возглавил испанский клуб.

Эрнандеса журналисты спросили о возможном кандидате на пост главного тренера. На что он ответил:

"Рафаэль Маркес - мой друг, он готовится однажды стать тренером "Барселоны", и это законно".

Читайте такжеБавария опровергла слухи о связях Тухеля с Барселоной

"Но с ним случится то же, что с Гвардиолой или со мной", - добавил Хави.

По теме
yellow-arrow
Мадридский Реал стремится подписать защитника Баварии, но игрок хочет остаться в Германии
yellow-arrow
Барселона — Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Барселона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.01.2024
Хави Эрнандес Барселона Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости