Хави выбрал потенциального преемника на пост главного тренера Барселоны

Недавно Хави объявил, что покидает "Барселону" из-за психологических и спортивных трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться, как только он возглавил испанский клуб.

Эрнандеса журналисты спросили о возможном кандидате на пост главного тренера. На что он ответил:

"Рафаэль Маркес - мой друг, он готовится однажды стать тренером "Барселоны", и это законно".

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