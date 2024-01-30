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Хави выбрал потенциального преемника на пост главного тренера Барселоны
Но с ним случится то же самое, что с Гвардиолой или со мной (с)
twitter/FabrizioRomano
Недавно Хави объявил, что покидает "Барселону" из-за психологических и спортивных трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться, как только он возглавил испанский клуб.
Эрнандеса журналисты спросили о возможном кандидате на пост главного тренера. На что он ответил:
"Рафаэль Маркес - мой друг, он готовится однажды стать тренером "Барселоны", и это законно".
"Но с ним случится то же, что с Гвардиолой или со мной", - добавил Хави.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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