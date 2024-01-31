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Реал собирается продлить контракт с одним из ветеранов команды - Источник
Руководство заинтересовано в продлении контракта с 34-летним полузащитником
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Реала" заинтересовано в продлении контракта с 34-летним полузащитником Тони Кроосом еще на один сезон. Об этом сообщает Cadena SER.
По информации источника, "сливочные" не будут подписывать полузащитника и рассчитывают на Крооса, чей контракт истекает летом 2024 года. "Реал" готов предложить ему продление соглашения до 2025 года, но у клуба нет уверенности в том, что он сможет согласовать его с самим игроком.
Ранее сообщалось, что немецкий хавбек неоднократно задумывался о завершении карьеры, но главный тренер Карло Анчелотти подчеркивает важность игрока, в связи с чем уход ветерана откладывается.
В нынешнем сезоне Тони Кроос принял участие в 29 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 14 млн евро.
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