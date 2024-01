Примера. Барселона — Осасуна 1:0. С почином, Витор Роке!

"Барселона" прервала серию неудач, справедливо одолев дома абсолютно беззубую "Осасуну".

Как обычно, очки не дались каталонцам легко. Уже на 5-й минуте Ферран схватился за заднюю, и это очередное пополнение лазарета.

Уже без Торреса команда в первом тайме создавала шансы в основном после стандартов, но Левандовский и Кунде промазали. Также был курьезный момент имени Фермина, который, замыкая прострел, выбил мяч от ворот "Осасуны".

Тем временем сама Памплона наиграла только на полумомент Будимира — тоже после стандарта.

И нет, перерыв ничего не изменил. "Барса" продолжила атаковать, и со временем моменты появлялись все более острые — взять хотя бы попытку Ямаля с центра штрафного или шанс Гюндогана, который чудом промазал головой с пары метров.

Логично, что после всего этого "Барса" таки забила — это вышедший на замену Витор Роке классно замкнул подачу Канселу.

68 - Vitor Roque has scored his first goal in his sixth appearance for Barcelona in all competitions, becoming the second-fastest substitute to score for the club in LaLiga 2023/24 (68 seconds) behind Marc Guiu (35 seconds). Tigrinho. pic.twitter.com/adUzPixjJU