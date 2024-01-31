Примера. Барселона — Осасуна 1:0. С почином, Витор Роке!

"Барселона" прервала серию неудач, справедливо одолев дома абсолютно беззубую "Осасуну".

Как обычно, очки не дались каталонцам легко. Уже на 5-й минуте Ферран схватился за заднюю, и это очередное пополнение лазарета.

Уже без Торреса команда в первом тайме создавала шансы в основном после стандартов, но Левандовский и Кунде промазали. Также был курьезный момент имени Фермина, который, замыкая прострел, выбил мяч от ворот "Осасуны".

Тем временем сама Памплона наиграла только на полумомент Будимира — тоже после стандарта.

И нет, перерыв ничего не изменил. "Барса" продолжила атаковать, и со временем моменты появлялись все более острые — взять хотя бы попытку Ямаля с центра штрафного или шанс Гюндогана, который чудом промазал головой с пары метров.

Логично, что после всего этого "Барса" таки забила — это вышедший на замену Витор Роке классно замкнул подачу Канселу.

68 - Vitor Roque has scored his first goal in his sixth appearance for Barcelona in all competitions, becoming the second-fastest substitute to score for the club in LaLiga 2023/24 (68 seconds) behind Marc Guiu (35 seconds). Tigrinho. pic.twitter.com/adUzPixjJU — OptaJose (@OptaJose) January 31, 2024

Более того, вскоре "Осасуна" еще и в меньшинстве осталась, но вы же знаете защиту каталонцев? Даже в такой ситуации против такого соперника она умудрилась пару раз наварить, и команде пока еще Хави повезло, что Рауль Гарсия на 77-й минуте из убойной позиции пробил мимо штанги — вероятно, это был ключевой момент.

В таблице победа вернула "Барсу" на 3-е место с 47 очками. У "Осасуны" - 12-я позиция и 26 баллов.

20-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Витор Роке, 63

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Гюндоган, Педри (Ромеу, 77), де Йонг — Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес (Фермин Лопес, 7, Витор Роке, 62)

"Осасуна": Айтор Фернандес — Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эррандо, Мохика — Монкайола (Барха, 83), Торро (Ибаньес, 83), Орос (Рубен Гарсия, 68) — Будимир (Брашанац, 68), Арнаис (Рауль Гарсия, 68)

Предупреждения: Педри, 53 — Унаи Гарсия, 16

Удаление: Унаи Гарсия, 67