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Примера. Барселона — Осасуна 1:0. С почином, Витор Роке!

Испания

Бразилец-новичок принес чемпиону победу

Примера. Барселона — Осасуна 1:0. С почином, Витор Роке!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" прервала серию неудач, справедливо одолев дома абсолютно беззубую "Осасуну".

Как обычно, очки не дались каталонцам легко. Уже на 5-й минуте Ферран схватился за заднюю, и это очередное пополнение лазарета.

Уже без Торреса команда в первом тайме создавала шансы в основном после стандартов, но Левандовский и Кунде промазали. Также был курьезный момент имени Фермина, который, замыкая прострел, выбил мяч от ворот "Осасуны".

Тем временем сама Памплона наиграла только на полумомент Будимира — тоже после стандарта.

И нет, перерыв ничего не изменил. "Барса" продолжила атаковать, и со временем моменты появлялись все более острые — взять хотя бы попытку Ямаля с центра штрафного или шанс Гюндогана, который чудом промазал головой с пары метров.

Логично, что после всего этого "Барса" таки забила — это вышедший на замену Витор Роке классно замкнул подачу Канселу.

Более того, вскоре "Осасуна" еще и в меньшинстве осталась, но вы же знаете защиту каталонцев? Даже в такой ситуации против такого соперника она умудрилась пару раз наварить, и команде пока еще Хави повезло, что Рауль Гарсия на 77-й минуте из убойной позиции пробил мимо штанги — вероятно, это был ключевой момент.

В таблице победа вернула "Барсу" на 3-е место с 47 очками. У "Осасуны" - 12-я позиция и 26 баллов.

20-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Витор Роке, 63

"Барселона": Пенья — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Гюндоган, Педри (Ромеу, 77), де Йонг — Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес (Фермин Лопес, 7, Витор Роке, 62)

"Осасуна": Айтор Фернандес — Аресо, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эррандо, Мохика — Монкайола (Барха, 83), Торро (Ибаньес, 83), Орос (Рубен Гарсия, 68) — Будимир (Брашанац, 68), Арнаис (Рауль Гарсия, 68)

Предупреждения: Педри, 53 — Унаи Гарсия, 16

Удаление: Унаи Гарсия, 67

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.01.2024 в 22:02
Як і очікувалося гості не змогли перебігати "втомлену Барсу" А клас гравців господарів вище. Ну і чергове свавілля СС пригадайте, за що у ворота Барселони був призначений пенальті?!? А тут Роке і руками валили, і через стегно нарешті кинули, і тиша! Ну бздят РЕАЛьно столичні свого спада... Хоч розрив для чемпіонства буже великій!
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Комментарии 4
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Spokoyno (Київ)
31.01.2024 в 22:02
Як і очікувалося гості не змогли перебігати "втомлену Барсу" А клас гравців господарів вище. Ну і чергове свавілля СС пригадайте, за що у ворота Барселони був призначений пенальті?!? А тут Роке і руками валили, і через стегно нарешті кинули, і тиша! Ну бздят РЕАЛьно столичні свого спада... Хоч розрив для чемпіонства буже великій!
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1
4
Dr. House (Поділля)
31.01.2024 в 22:06
Дурню, в першому таймі арбітри ДВА пенальті не поставили в ворота барсолайна, так що єдині хто тут бздить це ти зі своєю коровою та ШизоАлєнь
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3
1
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Spokoyno (Київ)
31.01.2024 в 22:13
"Dr. House - Дурню" що масаж голову об стіну не допомагає там було сім пенальті та двенадцать видалень гравців Барселони за перші п'ять хвилин Спробуйте потроїти
 
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4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
31.01.2024 в 22:02
Перемога є, але щоб гра сильно змінилась після низки гучних заяв, то не особо. Щось мотиваційні спітчі і Хаві і Левандовські не спрацювали. Могли й пропустити, і це при тому, що грали в більшості. До судді є питання в двох випадках жорсткої гри проти Роке. Якесь дивне рішення не свистіти після такого підкату, потім ледь не пропустили. Ну і вкінці перед штрафною теж фол був.Але то таке, головне виграли.З перемогою, барселонці!
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