Симеоне: Два дня отдыха после матча с Реалом? Это несправедливо

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подверг критике последния решения Королевской федерации футбола Испании (RFEF) относительно календаря своей команды в национальных турнирах на пресс-конференции после матча с "Райо Вальекано" (2:1) в матче 20-го тура Ла Лиги.

"Я это воспринимаю с точки зрения болельщика. Мне кажется, они не уважают его. Федерация знала, что мы играем против "Реала", и они решают, что на подготовку к следующему матчу у нас будет два дня - это несправедливо. Какая разница, если мы сыграем против "Атлетика" в четверг, а не в среду? Никакой.

Это не означает, что мы точно победим, если у нас будет ещё один день отдыха. Это скорее вопрос уважения, потому что болельщики приходят на стадион, чтобы видеть игроков в хорошей форме. Из-за этого я зол", - цитирует Симеоне Mundo Deportivo.