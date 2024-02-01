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Симеоне: Два дня отдыха после матча с Реалом? Это несправедливо
Чоло недоволен решениями испанской футбольной федерации
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подверг критике последния решения Королевской федерации футбола Испании (RFEF) относительно календаря своей команды в национальных турнирах на пресс-конференции после матча с "Райо Вальекано" (2:1) в матче 20-го тура Ла Лиги.
"Я это воспринимаю с точки зрения болельщика. Мне кажется, они не уважают его. Федерация знала, что мы играем против "Реала", и они решают, что на подготовку к следующему матчу у нас будет два дня - это несправедливо. Какая разница, если мы сыграем против "Атлетика" в четверг, а не в среду? Никакой.
Это не означает, что мы точно победим, если у нас будет ещё один день отдыха. Это скорее вопрос уважения, потому что болельщики приходят на стадион, чтобы видеть игроков в хорошей форме. Из-за этого я зол", - цитирует Симеоне Mundo Deportivo.
Напомним, что следующий матч "Атлетико" проведёт 4 февраля, в рамках 23-го тура Ла Лиги против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу". 7 числа "матрасники" должны встретиться с "Атлетиком" в первом поединке 1/2 Кубка Испании. При этом баски отыграют свой матч в чемпионате против "Мальорки" на два дня раньше - 2 февраля.
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