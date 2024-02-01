Хави раскритиковал игру Роберта Левандовского в матче с Осасуной

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал отсутствие голов у польского нападающего Роберта Левандовского после матча 20-го тура испанской Примеры с "Осасуной", в котором каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0.

"Мы много говорили с ним в эти дни. Ему не обязательно выходить далеко из штрафной. Роберт должен быть начеку и решать эпизоды в чужой штрафной площади. Он должен решать в ключевые моменты игры. Я говорил ему, что необходимо играть так, чтобы эффективность в позиционных атаках была выше. Левандовский - один из лучших форвардов-завершителей в мире. И он должен давать нам голы в штрафной соперника. Всем нападающим нужны голы, чтобы придать им уверенности, и Роберт собирается забивать", - приводит слова Хави DAZN.

Напомним, точный удар 18-летнего бразильца Витора Роке, который вышел на замену за минуту до взятия ворот, принес каталонцам минимальную победу в матче с "Осасуной".

В нынешнем сезоне Роберт Левандовский в 30 матчах за клуб во всех турнирах забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне поляк отметился 33 голами в 46 встречах.