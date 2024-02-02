Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал подписал Бертрана Траоре до конца сезона
Вингер разорвал контракт с Астон Виллой
villareal
Бертран Траоре перешел в "Вильярреал".
Испанский клуб объявил о подписании контракта с 28-летним вингером сроком до конца сезона.
Траоре перешел в "Вильярреал" на правах свободного агента - его контракт с "Астон Виллой" был расторгнут.
В сезоне АПЛ-2023/24 Бертран провел лишь две игры, всего он находился на поле 10 минут.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:villarrealcf
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин отстоял на ноль и получил хорошие оценки за матч с Хетафе
- WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма
- Левандовский: В 2023 году моя искра погасла
- Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн