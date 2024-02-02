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Вильярреал подписал Бертрана Траоре до конца сезона

Испания

Вингер разорвал контракт с Астон Виллой

Вильярреал подписал Бертрана Траоре до конца сезона

villareal

Новина українською

Бертран Траоре перешел в "Вильярреал".

Испанский клуб объявил о подписании контракта с 28-летним вингером сроком до конца сезона.

Траоре перешел в "Вильярреал" на правах свободного агента - его контракт с "Астон Виллой" был расторгнут.

В сезоне АПЛ-2023/24 Бертран провел лишь две игры, всего он находился на поле 10 минут.

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Астон Вилла (Бирмингем) Вильярреал Бертран Траоре
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Источник:
villarrealcf
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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