Вильярреал подписал Бертрана Траоре до конца сезона

Бертран Траоре перешел в "Вильярреал".

Испанский клуб объявил о подписании контракта с 28-летним вингером сроком до конца сезона.

Траоре перешел в "Вильярреал" на правах свободного агента - его контракт с "Астон Виллой" был расторгнут.

В сезоне АПЛ-2023/24 Бертран провел лишь две игры, всего он находился на поле 10 минут.