Тчуамени пропустит игру с Атлетико из-за перебора желтых

Орельен Тчуамени не примет участия в мадридском дерби.

Полузащитник "Реала" получил от судьи Рикардо де Бургоса Бенгоечеа желтую карточку за фол на последней минуте матча против "Хетафе" (2:0).

У француза теперь пять предупреждений в Ла Лиге, что ведет к автоматической дисквалификации. "Реал" встретится с "Атлетико" 4 февраля.