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Тчуамени пропустит игру с Атлетико из-за перебора желтых

Испания

Хавбек получил желтую за минуту до конца матча

Тчуамени пропустит игру с Атлетико из-за перебора желтых

Getty Images/Global Images Ukraine

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Орельен Тчуамени не примет участия в мадридском дерби.

Полузащитник "Реала" получил от судьи Рикардо де Бургоса Бенгоечеа желтую карточку за фол на последней минуте матча против "Хетафе" (2:0).

У француза теперь пять предупреждений в Ла Лиге, что ведет к автоматической дисквалификации. "Реал" встретится с "Атлетико" 4 февраля.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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