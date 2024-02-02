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Тчуамени пропустит игру с Атлетико из-за перебора желтых
Хавбек получил желтую за минуту до конца матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Орельен Тчуамени не примет участия в мадридском дерби.
Полузащитник "Реала" получил от судьи Рикардо де Бургоса Бенгоечеа желтую карточку за фол на последней минуте матча против "Хетафе" (2:0).
У француза теперь пять предупреждений в Ла Лиге, что ведет к автоматической дисквалификации. "Реал" встретится с "Атлетико" 4 февраля.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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