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Попали ли в старт Цыганков и Довбик? Известны составы на матч Жирона - Реал Сосьедад
Один есть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3-го февраля, сойдутся "Жирона" и "Реал Сосьедад" в рамках 23-го тура Ла Лиги.
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В стартовый состав "Жироны" попал украинец Виктор Цыганков. Его соотечественник Артем Довбик не попал в заявку. Причина - повреждение.
Матч "Жирона" - "Реал Сосьедад" начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за матчем с помощью нашей текстовой трансляции.
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Источник:Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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