Попали ли в старт Цыганков и Довбик? Известны составы на матч Жирона - Реал Сосьедад

Сегодня, 3-го февраля, сойдутся "Жирона" и "Реал Сосьедад" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

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В стартовый состав "Жироны" попал украинец Виктор Цыганков. Его соотечественник Артем Довбик не попал в заявку. Причина - повреждение.

Матч "Жирона" - "Реал Сосьедад" начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за матчем с помощью нашей текстовой трансляции.