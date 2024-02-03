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Попали ли в старт Цыганков и Довбик? Известны составы на матч Жирона - Реал Сосьедад

Испания
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Попали ли в старт Цыганков и Довбик? Известны составы на матч Жирона - Реал Сосьедад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 3-го февраля, сойдутся "Жирона" и "Реал Сосьедад" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

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В стартовый состав "Жироны" попал украинец Виктор Цыганков. Его соотечественник Артем Довбик не попал в заявку. Причина - повреждение.

Матч "Жирона" - "Реал Сосьедад" начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за матчем с помощью нашей текстовой трансляции.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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