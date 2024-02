Примера. Алавес — Барселона 1:3. Фактор Гюндогана

"Барселона" даже в обескровленном состоянии одолела "Алавес" на его поле.

Гави, Бальде, Ферран, Феликс, Маркос Алонсо, тер Штеген, Рафинья не могли сыграть сегодня, и это вынудило каталонцев экономить силы, действовать от соперника.

Старт матча остался за "Алавесом". "Барса" пережидала, страдала, но когда таки выбежала вперед — сразу забила. Это Гюндоган классно нашел Левандовского вертикальным пасом, а тот элегантно перебросил Сиверу.

9 - Ilkay Gündogan ???????? has provided 9 assists this season in all competitions for @FCBarcelona ???????? his best tally in a single campaign in his career in Europe's top five leagues. Glove. pic.twitter.com/D9srwsii2P — OptaJose (@OptaJose) February 3, 2024

Баски не испугались — скорее, они пошли вперед еще активнее. Могли и забить, но Гуриди головой пробил в Пенью, а Саму вообще не попал в створ.

На этом команды пошли на перерыв, а когда вернулись урок реализации форвардам "Алавеса" провел Гюндоган, который замкнул эффектную, но далеко не простую подачу Педри.

И лишь после этого Саму наконец прорвало — помог кросс Солы с правого фланга и безалаберность центра защиты "Барсы".

Каталонцы выглядели очень уставшими, им не хватало темпа; выезжали строго благодаря классу. При счете 1:2 это означало бы крайне нервные последние минуты, ведь "Алавес" поддавливал. Тем не менее, все обошлось. Витор Роке — вот кто герой. Бразилец забил во втором матче кряду, в одно касание замкнув прострел.

2 - #Barcelona's Vitor Roque ???????? (18y 340d) is the second youngest player to score and be sent off in the same @LaLigaEn match in the 21st century after Fernando Torres in September 2002 (18y 179d v Sevilla). Feline. pic.twitter.com/ODyHxSB6pj — OptaJose (@OptaJose) February 3, 2024

Вскоре после этого бразильца, правда, удалили, но негатив тут вызвали, скорее, судьи, чем Роке. Вот вы поняли, где там был фол?

В таблице победа подняла "Барсу" на третье место с 50 очками; до "Жироны" еще 5 баллов. Не так и плохо, учитывая, сколько школьников играет за команду Хави. Тем временем "Алавес" с 26 очками идет 11-м.

23-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 1:3

Голы: Саму, 51 — Левандовский, 22, Гюндоган, 49, Витор Роке, 63

"Алавес": Сивера — Теналья (Хаджи, 77), Марин, Дуарте, Хави Лопес — Гевара, Бланко (Бенавидес, 77), Гуриди (Реббах, 64)— Сола, Саму (Паничелли, 88), Риоха (Симеоне, 64)

“Барселона”: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарси (Ромеу, 83), Канселу (Форт, 46) — де Йонг, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 82), Гюндоган (Витор Роке, 59) — Ямаль, Левандовский, Педри (Фермин Лопес, 75)

Предупреждения: Саму, 12, Сола, 90+7 — Витор Роке, 67

Удаление: Витор Роке, 72

В наименее статусном матче дня "Гранада" чудом не проиграла "Лас-Пальмасу" после ляпа зимнего новичка Камиля Пянтковского.

Главный герой — вратарь Баталья, который совершил аж 5 сэйвов в меньшинстве, подчас отражая удары Сандро в упор. Также аргентинца однажды подстраховала штанга после попытки Кириана.

Куражного голкипера удалось пробить лишь во втором тайме после навеса — постарался Пехиньо.

Тем не менее, этот мяч не стал победным, ведь перед этим "Гранада" забила своим единственным ударом в створ ворот — это Бруно Мендес результативно пошел вперед на подачу со штрафного.

1 - Only one of the 19 teams to have recorded two or fewer wins after 23 games in @LaLigaEn have ended up avoiding relegation: Real Valladolid in 1995/96. Suffering. pic.twitter.com/zIIe5och4Y — OptaJose (@OptaJose) February 3, 2024

Далекий от справедливости счет, но такое бывает. В таблице у "Лас-Пальмаса" теперь 32 очка и 9-е место; "Гранада" идет 19-й с 12 баллами.

23-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Лас-Пальмас" - 1:1

Голы: Мендес, 43 — Пехиньо, 68

"Гранада": Баталья — Рикард Санчес, Мендес, Пянтковский, Нева — Онгла (Гумбау, 90+2) — Пеллистри (Корбяну, 63), Мелендо (Микель, 24), Серхио Руис, Вильяр (Мауасса, 63) — Аресо (Узуни, 46)

"Лас-Пальмас": Вальес — Парк (Коко, 90+1), Суарес, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир (Пехиньо, 63), Луаодис (Фабио Гонсалес, 90+1), Перроне (Эррера, 63), Кириан Родригес, Молейро — Сандро (Каба, 81)

Предупреждения: Баталья, 21, Аресо, 45+1, Вильяр, 45+4, Нева, 45+5 — Парк, 42, Сандро, 45+5, Луаодис, 86

Удаление: Пянтковский, 21