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Примера. Алавес — Барселона 1:3. Фактор Гюндогана

Испания

Тем временем "Гранада" остановила "Лас-Пальмас"

Примера. Алавес — Барселона 1:3. Фактор Гюндогана

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" даже в обескровленном состоянии одолела "Алавес" на его поле.

Гави, Бальде, Ферран, Феликс, Маркос Алонсо, тер Штеген, Рафинья не могли сыграть сегодня, и это вынудило каталонцев экономить силы, действовать от соперника.

Старт матча остался за "Алавесом". "Барса" пережидала, страдала, но когда таки выбежала вперед — сразу забила. Это Гюндоган классно нашел Левандовского вертикальным пасом, а тот элегантно перебросил Сиверу.

Баски не испугались — скорее, они пошли вперед еще активнее. Могли и забить, но Гуриди головой пробил в Пенью, а Саму вообще не попал в створ.

На этом команды пошли на перерыв, а когда вернулись урок реализации форвардам "Алавеса" провел Гюндоган, который замкнул эффектную, но далеко не простую подачу Педри.

И лишь после этого Саму наконец прорвало — помог кросс Солы с правого фланга и безалаберность центра защиты "Барсы".

Каталонцы выглядели очень уставшими, им не хватало темпа; выезжали строго благодаря классу. При счете 1:2 это означало бы крайне нервные последние минуты, ведь "Алавес" поддавливал. Тем не менее, все обошлось. Витор Роке — вот кто герой. Бразилец забил во втором матче кряду, в одно касание замкнув прострел.

Вскоре после этого бразильца, правда, удалили, но негатив тут вызвали, скорее, судьи, чем Роке. Вот вы поняли, где там был фол?

В таблице победа подняла "Барсу" на третье место с 50 очками; до "Жироны" еще 5 баллов. Не так и плохо, учитывая, сколько школьников играет за команду Хави. Тем временем "Алавес" с 26 очками идет 11-м.

23-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 1:3

Голы: Саму, 51 — Левандовский, 22, Гюндоган, 49, Витор Роке, 63

"Алавес": Сивера — Теналья (Хаджи, 77), Марин, Дуарте, Хави Лопес — Гевара, Бланко (Бенавидес, 77), Гуриди (Реббах, 64)— Сола, Саму (Паничелли, 88), Риоха (Симеоне, 64)

“Барселона”: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарси (Ромеу, 83), Канселу (Форт, 46) — де Йонг, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 82), Гюндоган (Витор Роке, 59) — Ямаль, Левандовский, Педри (Фермин Лопес, 75)

Предупреждения: Саму, 12, Сола, 90+7 — Витор Роке, 67

Удаление: Витор Роке, 72

В наименее статусном матче дня "Гранада" чудом не проиграла "Лас-Пальмасу" после ляпа зимнего новичка Камиля Пянтковского.

Главный герой — вратарь Баталья, который совершил аж 5 сэйвов в меньшинстве, подчас отражая удары Сандро в упор. Также аргентинца однажды подстраховала штанга после попытки Кириана.

Куражного голкипера удалось пробить лишь во втором тайме после навеса — постарался Пехиньо.

Тем не менее, этот мяч не стал победным, ведь перед этим "Гранада" забила своим единственным ударом в створ ворот — это Бруно Мендес результативно пошел вперед на подачу со штрафного.

Далекий от справедливости счет, но такое бывает. В таблице у "Лас-Пальмаса" теперь 32 очка и 9-е место; "Гранада" идет 19-й с 12 баллами.

23-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Лас-Пальмас" - 1:1

Голы: Мендес, 43 — Пехиньо, 68

"Гранада": Баталья — Рикард Санчес, Мендес, Пянтковский, Нева — Онгла (Гумбау, 90+2) — Пеллистри (Корбяну, 63), Мелендо (Микель, 24), Серхио Руис, Вильяр (Мауасса, 63) — Аресо (Узуни, 46)

"Лас-Пальмас": Вальес — Парк (Коко, 90+1), Суарес, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир (Пехиньо, 63), Луаодис (Фабио Гонсалес, 90+1), Перроне (Эррера, 63), Кириан Родригес, Молейро — Сандро (Каба, 81)

Предупреждения: Баталья, 21, Аресо, 45+1, Вильяр, 45+4, Нева, 45+5 — Парк, 42, Сандро, 45+5, Луаодис, 86

Удаление: Пянтковский, 21

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Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.02.2024 в 22:53
"А життя налагоджується" . Вже щось схоже на гру! Лідери, від яких чекають результативних дій почали оправдовувати сподівання. Маю на увазі Гюндогана, Педрі, Левандовські...Де Йонг стабільно на високому рівні! Ямал з кожним матчем демонструє більш впевнену гру, не боїться іти в обіграші. Роке дуже технічний, підходить Барселонці. Забиті два голи в двох матчах підуть на користь і нададуть впевненості. Дурне вилучення. Скоріше за надмірне старання сфолив, ніж через свідому грубість. Надто суровим наказанням в результаті стало. Добре, що обійшлося сьогодні, але погано що пропустить гру. Буде уроком на майбутнє.Раз суддя такий принциповий, то в останній атаці був явний фол на Левандовські, який на пряму червону тягнув! Але то таке...З перемогою, барселонці
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Комментарии 24
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.02.2024 в 22:53
"А життя налагоджується" . Вже щось схоже на гру! Лідери, від яких чекають результативних дій почали оправдовувати сподівання. Маю на увазі Гюндогана, Педрі, Левандовські...Де Йонг стабільно на високому рівні! Ямал з кожним матчем демонструє більш впевнену гру, не боїться іти в обіграші. Роке дуже технічний, підходить Барселонці. Забиті два голи в двох матчах підуть на користь і нададуть впевненості. Дурне вилучення. Скоріше за надмірне старання сфолив, ніж через свідому грубість. Надто суровим наказанням в результаті стало. Добре, що обійшлося сьогодні, але погано що пропустить гру. Буде уроком на майбутнє.Раз суддя такий принциповий, то в останній атаці був явний фол на Левандовські, який на пряму червону тягнув! Але то таке...З перемогою, барселонці
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 22:38
Не буду світитися, але me... таки зость Вилізти щоб поблюЗнювати... погидити то для нього ВСЬО
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0
2
La Scala (Milano)
03.02.2024 в 22:41
Прийміть мої співчуття. Нелегко Вам давати раду корові і при цьому не не мекати
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 22:50
La "не мекати" Бо чМоськи на чужих зазвичай ТЯВкають!
 
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Dr. House (Поділля)
03.02.2024 в 23:02
Ти ж не чужий. І корова твоя не чужа... І сусідка з невісткою. І Чмоські .... І воші в бані...Все твоє
 
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metall5291 (Kharkiv)
03.02.2024 в 22:30
Не буду светить достоверные источники, но выяснилось, что прадедущка тренера Алавеса (увы, ныне покойный) является внучатым племянником пра-прабабушки Лапорты. Это многое объясняет, почему Алавес слил этот матч в обмен на красную карточку Роке. А гонорар судье (как все догадываются) уже поступил на карточку от синьора Флорентино.
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Перевзутий
03.02.2024 в 22:07
Самый лучший клуб в мире закономерно победил Шалавес. Чемпионская гонка набирает обороты. Гениальный психологический трюк Хави сделал свое дело. И это даже не смотря на огромное количество травмированных и промадридских недосудей, которые в каждом матче пакостят Барсе. Но ничего у них не выйдет, прорвёмся. Барса - чемпион!
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ANESTEZIO (Вінниця )
03.02.2024 в 22:29
Самий лучшій клуб в мірє , пєрвий в кубку Гампєра, втарой в Каталонії, трєтій- чєтвьортий в Ла Лігє....
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 22:03
Книгу не читав, але засуджую... Авжеж і збочені обожнювачі гранда (одним словом КаКли) не могли не завітати на статтю про чергову перемогу БАРСЕЛОНИ!
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La Scala (Milano)
03.02.2024 в 22:34
Корову не водив, але запліднив
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Dr. House (Поділля)
03.02.2024 в 21:59
Відразу скажу! Матч не дивився! Дивився забіги по керлінгу за участю МогРЕАЛівського Оленя із Шепетівки.... Що я хочу сказати цим ганебним вболівальникам неганебного Реалу сказати!?? Зараз, хвильку, укол роблять Оленю... Це видовищно...Сподіваюся не евтаназія..Хоча.... Тра, то тре. За..пи.ждівся чи то забігався мабуть ..?.ХЗ, в...Так ось, вобщєм. Так ось...Вєлікій Алавєс не програв! Клянусь святим Негрейрою. Перес підтвердить, може...Вона разом Суперлігу створюють...Чи не разом? Алєнь не дасть збрехати... Більше за нього. Нікому не дасть...Крім палати з Пєтухамт! А де він ,до речі? Пєтух...Палата переживає...Послали за глодом Алєні , а його нема...Короче... Ганебні судді загнали Алавесь..,! Я відкрив вам вєї, але не весь!!! На половину...На вялікобарсотушківську...Чому не видалили пазорні арбітр. Вітороке, чи як його там зразу, на передматчевій установі, а чекали ці пазорні шлємазли до тих пір поки він вийде на галявину і сам спеціально не отримає 2 жовті , щоб видалитись? Адже була установа ентренадора Хаві лягати і зразу посилати...Не виконав!!! Перес , сц..уа не купив ВАР, а купив Волошина. На ворота! Молодець! Правильно зробив...Щось я заплутався...А ,про Алєня,. Нехай не переживає.... Там вже Дідько замість Алєня на перегони записався замість нього..В нього превелегія . Він замість Алєня Корову взяв.. А вона знаєте, скільки молока дає, і пох що то бик...Дідько надолужить. З Оленя...Чи то з Пєтуха...Фіг їх барсодрочерів розбереш! І не треба мені писати у відповідь, бо я все одно алєнячий почерк копитом не розберу!!!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2024 в 22:01
ти можеш відразу йти на йух. Ніхто твої соплі тут не буде читати.
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Перевзутий
03.02.2024 в 22:03
100%
 
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La Scala (Milano)
03.02.2024 в 22:07
Блін, це шедевральний сарказм на Алєня та придурочних барсодрочерів . Красава! Алєнь зараз від істерики кипить.Як і його стадо
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metall5291 (Kharkiv)
03.02.2024 в 21:59
Уверенная заявка на место в четверке и на приглашение Моуриньо. Удачи барсукам в это деле (с тренером).
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2024 в 21:58
В конце октября 2020 года, негодяй со свистком по фамилии мануэра, работал на матче Барселона-реал. В одном из эпизодов матча, рамос потащил за футболку Ленгле. Француз, уже падая, вцепился за футболку рамоса. Естественно, тогдашний дежурный травматолог мадрида, изобразил картинное падение и эта мануэра назначила пенальти. И это при том, что мануэре в ухо кричали из будки ВАР, что там нет пенальти, там фол рамоса. Но подстилка переса был неумолим. Ему подсказки из будки ВАР не нужны. Эта ситуация имела большой резонанса тогда в Испании. Многие журналисты написали тогда, что с смамых пеленок отец мануэры воспитывал двух сыновей-близнецов (брат мануэры тоже - горе-арбитр, он лайнсмен) в духе преклонения реалу. Комнаты детей, вместо игрушек были в атрибутике реала.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.02.2024 в 22:01
А что, неплохо устроился през реала ... Мануэра, до гроба свой... Хиль масана - председатель фан клуба реал в своем сообществе Эстремадура...Вобщем, как видим, верный пес переса, по фамилии Мануэра, по-прежнему готов служить ему. Кто-то мне даст ответ, почему в прошлом матче, чтобы отменить пенальти для Барселоны, жалкий арбитришка бегал смотреть кино, а сегодня, такой же жалкий арбитришка, чтобы отменить вторую ж/к для Роке и наказать симулянта из алавеса, даже и шагу не сделал в сторону монитора? Ведь очевидно на многочисленных повторах, ни в первом, ни во втором случае карточки для Роке и близко не было. Тем более, во втором случае, симулянт из алавеса держался за ту часть ноги, типа больно, к которой Роке и не прикоснулся. Я уверен, Барса подаст апелляцию. Если Винисиусу за плевки, кривляния и драку вообще снимали дискву, то за "ни за шо" карточки должны снять с Виктора Роке. Должны снять карточку даже не смотря на то, что в техническом комитете исп фед футбола пригрелись одни фанаты реала. Не снимут карточку с Роке - распишутся в своих двойных стандартах: "Друзьям - всё! Врагам - закон!"
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metall5291 (Kharkiv)
03.02.2024 в 22:02
Дарик, это ужасно, неужели правда? (О том, что дети были лишены игрушек), Сердце рвется на части.
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ANESTEZIO (Вінниця )
03.02.2024 в 22:22
Нєт у тєбя сєрдца
 
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metall5291 (Kharkiv)
03.02.2024 в 22:32
 
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Spokoyno (Київ)
03.02.2024 в 21:37
Знову вгадав... Не зовсім свіжий Алавес не зміг перебігати Барселону! Бо клас навіть далеко не основного складу гравців блайгранос ВИЩЕ! Нарешті Левандовський забив, а Гюндоган не лише Роберту асистував а і забив переможний! По Роке все вірно сказано! Забив у другому матчі поспіль, але суддя наVARив видалення. Там і перша не обов'язкова, Вітор може не любить коли його мужики тискають Заслужена перемога на КЛАСІ!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.02.2024 в 21:33
Нужно было Хави в начале сезона сообщить об уходе, возможно и побед было бы больше.)) Всех барселонцев с победой!!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.02.2024 в 21:34
Ну и судья конечно же красава!
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Перевзутий
03.02.2024 в 22:01
 
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