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Роберт Левандовски решил при каких условиях останется в Барселоне
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Twitter FC Barcelona
Роберт Левандовски планирует продолжить карьеру в "Барселоне" при условии, что ему представят спортивный проект "сине-гранатовых". Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, перед тем, как продолжить играть за "Барселону", 35-летний поляк хочет узнать, какой спортивный проект продемонстрирует новый тренер "Барселоны" и будет ли он главной фигурой в следующем сезоне. Отмечается, если Левандовский не будет видеть будущее в "Барсе", он покинет команду.
Напомним, за этот сезон Роберт Левандовский сыграл 31 игру во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.
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