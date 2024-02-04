Роберт Левандовски решил при каких условиях останется в Барселоне

Роберт Левандовски планирует продолжить карьеру в "Барселоне" при условии, что ему представят спортивный проект "сине-гранатовых". Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, перед тем, как продолжить играть за "Барселону", 35-летний поляк хочет узнать, какой спортивный проект продемонстрирует новый тренер "Барселоны" и будет ли он главной фигурой в следующем сезоне. Отмечается, если Левандовский не будет видеть будущее в "Барсе", он покинет команду.

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Напомним, за этот сезон Роберт Левандовский сыграл 31 игру во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.