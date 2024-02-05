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Флик готов возглавить Барселону и уже учит испанский - Источник
Немецкому наставнику нравится вариант с Барсой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ганс-Дитер Флик готов возглавить "Барселону".
Ранее стало известно, что бывший главный тренер "Баварии" и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Флик уже учит испанский язык. Ему нравится вариант с продолжением карьеры в "Барселоне".
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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mafan (Рівне)
05.02.2024 в 15:30
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