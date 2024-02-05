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Флик готов возглавить Барселону и уже учит испанский - Источник

Испания

Немецкому наставнику нравится вариант с Барсой

Флик готов возглавить Барселону и уже учит испанский - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ганс-Дитер Флик готов возглавить "Барселону".

Ранее стало известно, что бывший главный тренер "Баварии" и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Флик уже учит испанский язык. Ему нравится вариант с продолжением карьеры в "Барселоне".

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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mafan (Рівне)
05.02.2024 в 15:30
один з прекрасних варіантів. Якщо б це ще стало реальністю))
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Комментарии 2
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mafan (Рівне)
05.02.2024 в 15:30
один з прекрасних варіантів. Якщо б це ще стало реальністю))
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Dr. House (Поділля)
05.02.2024 в 15:45
А вот ваш барсонутий спєц Барсел@х вважає інакше, що Флік це паршивий варіант. Чи вважав...Бо його вже з тиждень немає і дехто з ним вже встиг попрощатися...
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