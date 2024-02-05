Флик готов возглавить Барселону и уже учит испанский - Источник

Ганс-Дитер Флик готов возглавить "Барселону".

Ранее стало известно, что бывший главный тренер "Баварии" и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Флик уже учит испанский язык. Ему нравится вариант с продолжением карьеры в "Барселоне".