Довбик/Циганков против Лунина, Марсель в подготовке к Шахтеру. Расписание футбола на пятое - одиннадцатое февраля

Можно смело заявлять о том, что разогрев второй части сезона уже состоялся. Ведь уже через неделю возвращается Лига чемпионов, а там сразу – и наши в еврокубках, родная УПЛ. Но пока закроем все вопросы с турнирами сборных: на Кубке Африканских наций и Кубке Азии будут решающие матчи. В субботу увидим противостояние "Жироны" и "Реала" – Лунин против Цыганкова и Довбика. Много интересного в АПЛ, где часто можно наткнуться на выступления украинцев. В Португалии продолжает борьбу за корону "Бенфика" Анатолия Трубина.

Обо всех топ-матчах недели – ниже в подборке.

Все самые яркие моменты матчей в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, пятое февраля

Начнем неделю с просмотра матча "Брентфорда Егора Ярмолюка против "Манчестер Сити". Не факт, что украинец будет в основе, но шансы на это есть. В Испании доиграют тур матчем с участием кризисной "Севильи". В Италии после увольнения Моуриньо новое дыхание открылось у "Ромы".

"Рома" - "Кальяри". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Брентфорд" - "Манчестер Сити". 22:00 АПЛ. Setanta Sports

"Райо Вальекано" - "Севилья". 22:00. Примера. MEGOGO

Вторник, шестое февраля

Будут матчи в Кубке Англии, Франции, Испании, Германии. Но, пожалуй, изюминка дня – это полуфинал Кубка Азии. Будет на что посмотреть.

Иордания - Южная Корея. 17:00. Кубок Азии. Sport 3

"Плимут" - "Лидс". 21:45. Кубок Англии. Setanta Sports

"Байер" - "Штутгарт". 21:45. Кубок Германии. MEGOGO

"Сошо" - "Ренн". 21:45. Кубок Франции. MEGOGO

"Мальорка" - "Реал Сосьедад". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO

Среда, седьмое февраля

А вот здесь в Кубке Англии будет очень интересно – матч с участием "Челси" нашего Михаила Мудрика. В последнем поединке, напомним, украинец оформил ассист. Будет еще один полуфинал Кубка Азии и сразу два – Кубка Африканских наций. А еще – перенесенный матч Бундеслиги.

Иран - Катар. 17:00. Кубок Азии. Sport 3

Нигерия - ЮАР. 19:00. КАН-2024. МЕГОГО

"Майнц" - "Унион". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Саарбрюккен" - "Боруссия" М. 21:45. Кубок Франции. MEGOGO

"Астон Вилла" - "Челси". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports

Кот-д'Ивуар - ДР Конго. 22:00. КАН-2024. MEGOGO

ПСЖ - "Брест". 22:10. Кубок Франции. MEGOGO

"Атлетико" - "Атлетик". 22:30. Кубок Испании. КАН-2024. MEGOGO

Четверг, восьмое февраля

В четверг будет относительное затишье. Раздует огонь разве что матч "Бенфики" в Кубке Португалии. Наш Анатолий Трубин должен быть в составе.

"Руан" - "Монако". 21:45. Кубок Франции. MEGOGO

"Визела" - "Бенфика". 22:45. Кубок Португалии. MEGOGO

Пятница, девятое февраля

Пятница – время возвращения матчей национального чемпионата. В Италии "Эмполи" сыграет против "Салернитаны" – есть шанс понаблюдать за игрой Виктора Коваленко. В Лиге 1 будет выступление "Марселя" – соперника, с которым уже на следующей неделе сыграет "Шахтер" в Лиге Европы. Очень интересное противостояние вырисовывается в Германии.

"Боруссия" Д - "Фрайбург". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Салернитана" - "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Кадис" - "Бетис". 22:00. Примера. MEGOGO

"Метц" - "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Суббота, десятое февраля

В субботу будет много клубного футбола в национальных чемпионатах. Изюминка – противостояние "Жироны" и "Реала". Довбик/Циганков против Лунина. Но также рассчитываем увидеть Миколенко против "Манчестер Сити", Забарного против "Фулхэма", а Ярмолюка – против "Фулверхэмптона". Возможно, снова за "Валенсию" забьет Роман Яремчук? Он может! А мы не можем проигнорировать финал Кубка Азии.

Добавим также, что будут три "нейтральных" топ-матча – "Лилль" против ПСЖ, "Рома" против "Интера", "Бавария" против "Байера".

"Манчестер Сити" - "Эвертон". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Вулверхэмптон" - "Брентфорд". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Фулхэм" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

Кубок Азии. Финал. 17:00. Sport 3

"Рома" - "Интер". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Реал" - "Жирона". 19:30. Примера. MEGOGO

"Байер" - "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Лас-Пальмас" - "Валенсия". 22:00. Примера. MEGOGO

ПСЖ - "Лилль". 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, одиннадцатое февраля

Внимание к "Арсеналу", и "Дженоа". Это команды, в составе которых можем увидеть украинцев. Но и кроме этого будет интересно. "Барселона" сыграет с "Гранадой". "Севилья" против "Атлетик" – очень громкая вывеска. Как и "Милан" против "Наполи". Во Франции очень горячо обещает быть на Лазурном побережье, где "Ницца" примет "Монако".