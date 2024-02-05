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Довбик/Циганков против Лунина, Марсель в подготовке к Шахтеру. Расписание футбола на пятое - одиннадцатое февраля
График топ-матчей
Фото: twitter.com/OM_Officiel/Автор - невідомий
Можно смело заявлять о том, что разогрев второй части сезона уже состоялся. Ведь уже через неделю возвращается Лига чемпионов, а там сразу – и наши в еврокубках, родная УПЛ. Но пока закроем все вопросы с турнирами сборных: на Кубке Африканских наций и Кубке Азии будут решающие матчи. В субботу увидим противостояние "Жироны" и "Реала" – Лунин против Цыганкова и Довбика. Много интересного в АПЛ, где часто можно наткнуться на выступления украинцев. В Португалии продолжает борьбу за корону "Бенфика" Анатолия Трубина.
Обо всех топ-матчах недели – ниже в подборке.
Понедельник, пятое февраля
Начнем неделю с просмотра матча "Брентфорда Егора Ярмолюка против "Манчестер Сити". Не факт, что украинец будет в основе, но шансы на это есть. В Испании доиграют тур матчем с участием кризисной "Севильи". В Италии после увольнения Моуриньо новое дыхание открылось у "Ромы".
- "Рома" - "Кальяри". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Брентфорд" - "Манчестер Сити". 22:00 АПЛ. Setanta Sports
- "Райо Вальекано" - "Севилья". 22:00. Примера. MEGOGO
Вторник, шестое февраля
Будут матчи в Кубке Англии, Франции, Испании, Германии. Но, пожалуй, изюминка дня – это полуфинал Кубка Азии. Будет на что посмотреть.
- Иордания - Южная Корея. 17:00. Кубок Азии. Sport 3
- "Плимут" - "Лидс". 21:45. Кубок Англии. Setanta Sports
- "Байер" - "Штутгарт". 21:45. Кубок Германии. MEGOGO
- "Сошо" - "Ренн". 21:45. Кубок Франции. MEGOGO
- "Мальорка" - "Реал Сосьедад". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
Среда, седьмое февраля
А вот здесь в Кубке Англии будет очень интересно – матч с участием "Челси" нашего Михаила Мудрика. В последнем поединке, напомним, украинец оформил ассист. Будет еще один полуфинал Кубка Азии и сразу два – Кубка Африканских наций. А еще – перенесенный матч Бундеслиги.
- Иран - Катар. 17:00. Кубок Азии. Sport 3
- Нигерия - ЮАР. 19:00. КАН-2024. МЕГОГО
- "Майнц" - "Унион". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Саарбрюккен" - "Боруссия" М. 21:45. Кубок Франции. MEGOGO
- "Астон Вилла" - "Челси". 22:00. Кубок Англии. Setanta Sports
- Кот-д'Ивуар - ДР Конго. 22:00. КАН-2024. MEGOGO
- ПСЖ - "Брест". 22:10. Кубок Франции. MEGOGO
- "Атлетико" - "Атлетик". 22:30. Кубок Испании. КАН-2024. MEGOGO
Четверг, восьмое февраля
В четверг будет относительное затишье. Раздует огонь разве что матч "Бенфики" в Кубке Португалии. Наш Анатолий Трубин должен быть в составе.
- "Руан" - "Монако". 21:45. Кубок Франции. MEGOGO
- "Визела" - "Бенфика". 22:45. Кубок Португалии. MEGOGO
Пятница, девятое февраля
Пятница – время возвращения матчей национального чемпионата. В Италии "Эмполи" сыграет против "Салернитаны" – есть шанс понаблюдать за игрой Виктора Коваленко. В Лиге 1 будет выступление "Марселя" – соперника, с которым уже на следующей неделе сыграет "Шахтер" в Лиге Европы. Очень интересное противостояние вырисовывается в Германии.
- "Боруссия" Д - "Фрайбург". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Салернитана" - "Эмполи". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Кадис" - "Бетис". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Метц" - "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Суббота, десятое февраля
В субботу будет много клубного футбола в национальных чемпионатах. Изюминка – противостояние "Жироны" и "Реала". Довбик/Циганков против Лунина. Но также рассчитываем увидеть Миколенко против "Манчестер Сити", Забарного против "Фулхэма", а Ярмолюка – против "Фулверхэмптона". Возможно, снова за "Валенсию" забьет Роман Яремчук? Он может! А мы не можем проигнорировать финал Кубка Азии.
Добавим также, что будут три "нейтральных" топ-матча – "Лилль" против ПСЖ, "Рома" против "Интера", "Бавария" против "Байера".
- "Манчестер Сити" - "Эвертон". 14:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Вулверхэмптон" - "Брентфорд". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Фулхэм" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- Кубок Азии. Финал. 17:00. Sport 3
- "Рома" - "Интер". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Реал" - "Жирона". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Байер" - "Бавария". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Лас-Пальмас" - "Валенсия". 22:00. Примера. MEGOGO
- ПСЖ - "Лилль". 22:00. Лига 1. MEGOGO
Воскресенье, одиннадцатое февраля
Внимание к "Арсеналу", и "Дженоа". Это команды, в составе которых можем увидеть украинцев. Но и кроме этого будет интересно. "Барселона" сыграет с "Гранадой". "Севилья" против "Атлетик" – очень громкая вывеска. Как и "Милан" против "Наполи". Во Франции очень горячо обещает быть на Лазурном побережье, где "Ницца" примет "Монако".
- "Вест Хэм" - "Арсенал". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Штутгарт" - "Майнц". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Дженоа" - "Аталанта", 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Севилья" - "Атлетико". 19:30. Примера. MEGOGO
- "Милан" - "Наполи". 21:45 Серия А. MEGOGO
- "Ницца" - "Монако". 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Барселона" - "Гранада". 22:00. Примера. MEGOGO
- КАН-2024. Финал. 22:00. MEGOGO
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