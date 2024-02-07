  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Иско – Кроосу: Не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться тобой еще 2-3 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иско – Кроосу: Не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться тобой еще 2-3 года

Испания
Обновлено

Просьба бывшего одноклубника немца

Иско – Кроосу: Не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться тобой еще 2-3 года

Marca

Новина українською

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Иско, ныне представляющий "Бетис", оставил комментарий к публикации хавбека "королевского клуба" Тони Крооса в Instagram.

"Тони, пожалуйста, не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться тобой ещё два-три года", — написал Аларкон.

Тони, в свою очередь, ответил бывшему одноклубнику тремя эмодзи в виде сердец.

Напомним, что Иско и Кроос вместе выступали за "Реал" в период с 2014 по 2022 год, когда испанский футболист покинул "Реал".

По теме
yellow-arrow
Жена Алвеса рассказала в суде, что Дани был пьян в ночь изнасилования
yellow-arrow
Фабрегас: Возглавить Барселону? Сейчас я счастлив там, где на мне нет большого давления
yellow-arrow
Барселона намерена купить полузащитника Алеиша Гарсию у Жироны
Тони Кроос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости