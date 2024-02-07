Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иско – Кроосу: Не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться тобой еще 2-3 года
Просьба бывшего одноклубника немца
Marca
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Иско, ныне представляющий "Бетис", оставил комментарий к публикации хавбека "королевского клуба" Тони Крооса в Instagram.
"Тони, пожалуйста, не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться тобой ещё два-три года", — написал Аларкон.
Тони, в свою очередь, ответил бывшему одноклубнику тремя эмодзи в виде сердец.
Напомним, что Иско и Кроос вместе выступали за "Реал" в период с 2014 по 2022 год, когда испанский футболист покинул "Реал".
???? Komentar Isco Alarcón di postingan ig Toni Kroos: "Toni ku mohon... jangan mundur [pensiun]... biarkan kami menikmati permainanmu 2 atau 3 tahun lagi ????????".— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) February 5, 2024
???????? pic.twitter.com/hQqGuLtVMM
Популярное сейчас
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- Шахтер вернет бразильца, Днепр-1 арендовал хавбека, Довбик избежал худшего. Главные новости за 6 февраля
- Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала
- Между Реалом и Жироной два очка, Барселона приблизилась к лидерам. Турнирная таблица Ла Лиги
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО