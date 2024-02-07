Иско – Кроосу: Не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться тобой еще 2-3 года

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Иско, ныне представляющий "Бетис", оставил комментарий к публикации хавбека "королевского клуба" Тони Крооса в Instagram.

"Тони, пожалуйста, не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться тобой ещё два-три года", — написал Аларкон.

Тони, в свою очередь, ответил бывшему одноклубнику тремя эмодзи в виде сердец.

Напомним, что Иско и Кроос вместе выступали за "Реал" в период с 2014 по 2022 год, когда испанский футболист покинул "Реал".