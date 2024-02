Деку: Арсенал и Челси предлагали за Рафинью гораздо больше, чем Барселона

Спортивный директор "Барселоны" Деку вспомнил времена подписания бразильского хавбека Рафиньи.

Напомним, что к "блаугране" Рафинья присоединился летом 2022 года. Каталонский клуб выложил "Лидсу" 58 миллионов евро за вингера.

На счету бразильца в этом сезоне 20 проведенных матчей за "Барселону" (3 гола, 7 ассистов).

???????? Deco on being the agent of Raphinha when he joined Barça: "Arsenal and Chelsea wanted to sign Raphinha. They were both offering way more than Barça".



"It was Jordi Cruyff who asked me about Raphinha for the first time… I never offered Raphinha to Barça". pic.twitter.com/Ck1YkbdJrf