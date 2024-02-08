Деку: Арсенал и Челси предлагали за Рафинью гораздо больше, чем Барселона

Спортивный директор "Барселоны" Деку вспомнил времена подписания бразильского хавбека Рафиньи.

"Арсенал" и "Челси" хотели подписать Рафинью. Оба клуба предлагали гораздо больше, чем мы. Первым спросил меня о Рафинье Йорди Кройф. Я никогда не предлагал Рафинью "Барсе", – приводит слова португальца Фабрицио Романо.

Напомним, что к "блаугране" Рафинья присоединился летом 2022 года. Каталонский клуб выложил "Лидсу" 58 миллионов евро за вингера.

На счету бразильца в этом сезоне 20 проведенных матчей за "Барселону" (3 гола, 7 ассистов).