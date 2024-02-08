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Деку: Арсенал и Челси предлагали за Рафинью гораздо больше, чем Барселона
Инсайды от спортивного директора каталонцев
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Спортивный директор "Барселоны" Деку вспомнил времена подписания бразильского хавбека Рафиньи.
"Арсенал" и "Челси" хотели подписать Рафинью. Оба клуба предлагали гораздо больше, чем мы.
Первым спросил меня о Рафинье Йорди Кройф. Я никогда не предлагал Рафинью "Барсе", – приводит слова португальца Фабрицио Романо.
Напомним, что к "блаугране" Рафинья присоединился летом 2022 года. Каталонский клуб выложил "Лидсу" 58 миллионов евро за вингера.
На счету бразильца в этом сезоне 20 проведенных матчей за "Барселону" (3 гола, 7 ассистов).
???????? Deco on being the agent of Raphinha when he joined Barça: "Arsenal and Chelsea wanted to sign Raphinha. They were both offering way more than Barça".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2024
"It was Jordi Cruyff who asked me about Raphinha for the first time… I never offered Raphinha to Barça". pic.twitter.com/Ck1YkbdJrf
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