Спортдиректор Барселоны: Продажа Араухо и де Йонга может стать большой ошибкой

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о возможном уходе из команды защитника Рональда Араухо и полузащитника Френки де Йонга.

"Мы бы не хотели продавать летом ни одного топ-игрока. Решение расстаться с Араухо и Френки де Йонгом может стать большой ошибкой. Я бы хотел улучшить наш состав, но никак не ослабить его", - приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Араухо провел за "Барселону" 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость защитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 70 млн евро.

Де Йонг, в свою очередь, провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 млн евро.