Президент Ла Лиги Тебас: Напряженность из-за судейства велика, и это меня беспокоит

Ранее Лапорта, говоря об игре "Реал" - "Альмерия", заявил, что Ла Лига испорчена: "Барса" анализирует вопросы, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Здесь все было слишком очевидно".

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на слова президента "Барселоны" Жоана Лапорты.

"Ла Лига не испорчена. Ни Лапорта, ни Хави так не считают. Если бы эти слова были изолированными, я бы сказал, что что-то происходит, но мы переживаем период огромного и невиданного ранее напряжения из-за судейства.

Когда читаете о спорных моментах в газетах Мадрида и Барселоны, на один и тот же матч есть два совершенно разных мнения. Мы переживаем много споров и много напряжения, и поэтому я уделяю этому особое внимание.

Правда и то, что дело Негрейры, которое является худшим, что случилось с испанским футболом, способствует этой напряженности. Но я не думаю, что в "Барсе" считают, что Ла Лига действительно испорчена. Напряженность велика, и это меня беспокоит", - сказал президент Ла Лиги.