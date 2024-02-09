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Президент Ла Лиги Тебас: Напряженность из-за судейства велика, и это меня беспокоит

Испания

Хавьер Тебас ответил на слова президента Барселоны

Президент Ла Лиги Тебас: Напряженность из-за судейства велика, и это меня беспокоит

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Naharro Gimenez

Новина українською

Ранее Лапорта, говоря об игре "Реал" - "Альмерия", заявил, что Ла Лига испорчена: "Барса" анализирует вопросы, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Здесь все было слишком очевидно".

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на слова президента "Барселоны" Жоана Лапорты.

"Ла Лига не испорчена. Ни Лапорта, ни Хави так не считают. Если бы эти слова были изолированными, я бы сказал, что что-то происходит, но мы переживаем период огромного и невиданного ранее напряжения из-за судейства.

Когда читаете о спорных моментах в газетах Мадрида и Барселоны, на один и тот же матч есть два совершенно разных мнения. Мы переживаем много споров и много напряжения, и поэтому я уделяю этому особое внимание.

Правда и то, что дело Негрейры, которое является худшим, что случилось с испанским футболом, способствует этой напряженности. Но я не думаю, что в "Барсе" считают, что Ла Лига действительно испорчена. Напряженность велика, и это меня беспокоит", - сказал президент Ла Лиги.

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Барселона Реал (Мадрид) Хавьер Тебас
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
09.02.2024 в 09:12
Авжеж коли Рюдегер у власному штрафному майданчику руками завалює Араухо, а судді не реагують то дійсно в Мадридці та Барселоні різні думки! Тим більш, коли в наступному ЕльКласико тепер Араухо трошки притримує Вінісіуса, то суддя одразу вказує на точку!
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Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
09.02.2024 в 09:12
Авжеж коли Рюдегер у власному штрафному майданчику руками завалює Араухо, а судді не реагують то дійсно в Мадридці та Барселоні різні думки! Тим більш, коли в наступному ЕльКласико тепер Араухо трошки притримує Вінісіуса, то суддя одразу вказує на точку!
Ответить
0
1
Algrab (Костопiль)
09.02.2024 в 09:25
ний чмоська, ний...
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0
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