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Президент Ла Лиги счел возможным возвращение Лионеля Месси в Барселону
Из-за привязанности Месси к Барселоне возвращение могло состояться
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавер Тебас считал возможным возвращение Лионеля Месси в "Барселону".
"Из-за привязанности Месси к "Барселоне" и желания "Барсы" вернуть Лео, я видел возвращение вероятным. Когда есть такая привязанность, многие денежные вопросы отходят на второй план. Месси не стал бы финансовой проблемой для клуба.
Я видел, что возвращение возможно, потому что в то время Месси хотел завершить карьеру в "Барселоне". Не думаю, что денежный вопрос был единственным.
Однако Месси решил переехать в другую страну ради семьи, потому что для его детей важно учить языки. Я видел, что возвращение было близко, потому что они очень привязаны друг к другу", - сказал Хавьер Тебас.
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